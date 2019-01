Tømte danskere: Vi er færdige med de hyggelige snakke

Overskuddet til at småsludre med hinanden er ved at være ovre, fortæller Lasse Wulff Hansen, der sammen med Mads Vangsø nu har roet uafbrudt i 42 dage

- Det føles meget besynderligt. Det føles som om, vi har været her for evigt.

Ensartetheden, ensomheden og måske mest af alt kedsomheden er ved at sætte sine dybe spor i danske Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø, der i nu seks uger og med mere end 4.000 kilometer til følge, har forsøgt at kæmpe sig tværs over Atlanterhavet i en robåd.

Målstregen i kapsejladsen Talisker Whisky Atlantic Challenge, hvor danskerne fortsat ligger nummer ét i deres klasse, kan i bevidstheden skimtes, og det afføder refleksioner over, hvad pokker det er, de to har kastet sig ud i.

- Det er lidt komisk at forholde sig til, at man frivilligt sætter sig i robåd med henblik på at ro over et ocean, og at det så samtidig tager, ja, næsten halvanden måned efterhånden, ikk'. Det er ret bizart, kommer det fra Lasse, da vi taler med ham onsdag.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Det er tydeligt, at det for de tidligere på rejsen så konkurrence-mindede mænd nu primært handler om at komme i mål og se deres familier igen. De to har efterhånden 'brugt hinanden op'.

- Efter seks uger er overskuddet til at sidde og få sig en hyggelig snak om aftenen over en kop kaffe ved at være opbrugt. Det er; ro, sove spise, lyder den ærlige melding fra premierløjtnanten, der sammen med Mads gør meget ud af at notere sig og fejre, hver gang de kommer en smule nærmere destinationen Antigua:

Mads opsummerer begejstret de mange tal for, hvor langt de rent faktisk er kommet på nuværende tidspunkt.

Med godt 1000 kilometer tilbage har 'The Wolfpack Gym powered by Garmin', som holdet hedder, fået fart i båden, og den forventede ankomsttid rykker sig hele tiden, som du kan følge her.

