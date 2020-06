Tømte kontoen i coronafrygt: Så blev de fundet i hæk

Aarhus-historie: Hævede penge i frygt for coronakrak i banken. Så mistede hun pengene. Så blev de fundet i en hæk

'Mandag morgen ringede en 42-årig kvinde til Østjyllands Politi for at anmelde, at hun havde mistet i omegnen af 36.000 kroner, der muligvis var blevet stjålet fra hendes taske i tidsrummet mellem kl. 15.00 og kl. 23.00 søndag,' skriver politiet.

Kvinden forklarede, at hun havde hævet pengene fra sin opsparing, da hun frygtede at bankerne ville lukke som følge af corona.

Kvindens opkald til politiet kom umiddelbart inden døgnrapporten blev sendt ud, så kvinden havde altså ikke nået at læse, at Østjyllands Politi søndag havde fået en henvendelse fra en 59-årige kvinde, der, på en spadseretur gennem Haveforeningen Trillegården i Aarhus Vest, havde fundet en grøn, gennemsigtig pose med godt 35.000 kroner i.

Det viste sig at det var de penge, som den 42-årige kvinde havde mistet. Sammen med en mascara.

Hvordan pengene var havnet i en hæk ved haveforeningen er endnu uklart, men pengene vil nu blive udleveret til rette ejer – dog fratrukket en findeløn, som den 59-årige kvinde skal modtage.