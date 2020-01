Tønderpigen skrev til Mette F.: Nu reagerer ordførere

Der er ikke megen opbakning at hente for statsministeren hos støttepartierne eller det største oppositionsparti

Statsminister Mette Frederiksens (S) erklærede mål om, at flere børn end i dag skal tvangsfjernes fra hjemmet, samt at tvangsfjernelserne generelt skal ske tidligere end i dag, møder ikke megen opbakning fra regeringens støttepartier.

Reaktionerne kommer, efter Zandra Berthelsen (også kendt som Tønderpigen) skrev et åbent brev til Mette Frederiksen, der blev bragt i avisen lørdag.

I 2005 kom det frem, at den nu 25-årige Zandra Berthelsen i årevis havde været fanget i et sandt mareridt, hvor hun blev seksuelt misbrugt af sin far, der også lejede hende ud som sexslave til andre voksne mænd.

På trods af de grufulde oplevelser mødte Mette Frederiksens ønske om at anbringe flere børn uden for hjemmet ikke støtte hos den 25-årige kvinde.

- Barnets tarv er ikke at gøre barnet familie-løs, ligesom man gjorde med mig. Man fjerner barnet fra forældrene, men et barn har ret til en familie. Hvis barnet ønsker det. I mit tilfælde drejede det sig om, at jeg gerne ville have haft mulighed for at se bedsteforældre, oldeforældre, fætre og kusiner. Det blev der slet ikke gjort noget ud af. Så jeg endte med at blive meget rodløs, fortalte Zandra Berthelsen lørdag.

Familie

Hendes synspunkter møder opbakning hos blandt andet Anne Sophie Callesen, børneordfører for de radikale.

- Det gør et stort indtryk (brevet, red.) og bekræfter mig i, at selvom der kan være sager, hvor det kan være vigtigt at anbringe tidligere, men ikke mindst at have ressourcer til at reagere tidligt på underretninger, så betyder de biologiske bånd og det at være i en familie enormt meget for os som mennesker.

Partiet er derfor ikke indstillet på at stemme for lovgivning, der i højere grad stiller krav til kommunerne om at tvangsfjerne flere børn og fjerne dem tidligere, fortæller hun. I stedet bør der ses på, om ansvaret for at håndtere disse sager skal flyttes helt eller delvist væk fra kommunerne.

Vanskelig

Også SF er skeptiske over for regeringens mål.

- Det er ikke antallet af anbringelser, der er vigtigt for os. Det vigtige er, om børnene får den hjælp, de har brug for. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan styrke den tidligere indsats helt generelt. Men det er aldrig antallet af anbringelser, der er et mål i sig selv, siger Trine Torp, socialordfører for SF.

Hun fremhæver samtidig, at kommunerne i højere grad end i dag skal kompenseres for udgifter forbundet med anbringelse af børn. På et pressemøde mandag foreslog regeringen også at ændre reglerne, så kommunerne i mindre grad skal bære de omkostninger.

Det ser altså svært ud for regeringen at skaffe et flertal for at ændre reglerne, så flere børn fjernes fra hjemmet. Heller ikke hos det største oppositionsparti er der umiddelbart hjælp at hente.

- Jeg synes reelt, at det i et velfærdssamfund som vores ville være en succes, hvis man fik nedbragt antallet af tvangsanbringelser, siger Anni Mathiesen, socialordfører for Venstre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til Zandra Berthelsens åbne brev fra Mette Frederiksen, men det har ikke været muligt over weekenden.