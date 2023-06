Tørkeindeks når højeste niveau

Det er usædvanlig tørt i store dele af landet.

Det kan man se hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), hvor det landsdækkende tørkeindeks i weekenden er nået op på 10 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Niveauet på tørkeskalaen er endda højere, end det var under den historisk varme sommer i 2018.

Her nåede tørkeindekset på landsplan ikke op på det højeste niveau, men toppede på 9,8 i juli. Det siger Lars Henriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

- 2018 var knashamrende tør. Om tørkeindekset ligger på 9,8 eller 10,0 har i virkeligheden ikke den store betydning.

- Både 2018 og denne sommer er indtil videre knastørre. Uanset om det (tørkeindekset, red.) ligger på 8, 9 eller 10, er man så højt oppe, at man skal tage sine forholdsregler uanset hvad, siger han.

Tørkeindekset har en skala fra 1 til 10, og det angiver risikoen for tørke i Danmark.

Når niveauet rammer det ildrøde 10-niveau, er det udtryk for, at der er 'høj risiko for tørke'.

Også Beredskabsstyrelsens brandfareindeks stiger i disse dage, og i løbet af mandag ventes risikoen at være 'høj' eller mere i det meste af landet.

Fortsat varmt vejr gør, at det kan blive nødvendigt at regulere folks brug af åben ild, for eksempel med afbrændingsforbud. Det siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

- Som jeg har forstået det på DMI, ser det i øjeblikket ud til, at det indløb, vi har til sommeren i år, rigtig meget ligner det indløb, vi havde til 2018.

- Derfor må jeg nok desværre sige, at sandsynligheden - eller risikoen, om man vil - for, at vi undgår reguleringer nok er ved at være lille.

- Jeg tror desværre, at vi kommer til at opleve, at der bliver behov for at justere på brandfaren ved også at regulere i folks brug af åben ild, siger Bjarne Nigaard.

Værst ser det i øjeblikket ud steder som Sjælland og hovedstadsområdet, hvor brandfaren også ventes at stige i løbet af mandagen.

Det er dog op til de kommunale beredskaber at beslutte, om der bliver behov for at indføre afbrændingsforbud i en eller anden form.

Derfor holder man løbende nøje øje med udviklingen - dag for dag og time for time, siger Bjarne Nigaard.

- Brandfaren skal altid vurderes konkret og lokalt. For selv om brandfaren generelt er høj i Danmark, er der forskel på, om man befinder sig inde i en tætbebygget by eller ude på landet i en plantage eller i nærheden af en nåleskov.

- Der er selvfølgelig forskelle. Og det er de forskelle, man netop lokalt sidder og vurdere på for at finde ud af, hvad der er behov for at gøre, siger han.