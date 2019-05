Tørken gik hårdt ud over landbrugets indtjening

Tørken gjorde ondt på landmændene sidste år. Alligevel endte året med et bedre resultat end i 2015 og 2016.

Det viser Danmarks Statistiks opgørelse over den såkaldte bruttofaktorindkomst i landbruget sidste år.

Den beregnes ved at lægge indtægterne fra produktionen sammen med eventuelle tilskud og derefter trække udgifter til foder, gødning, energi og skatter fra.

Gør man det, bliver resultatet for 2018 et plus på 23,1 milliarder kroner. Det er 6,1 milliarder færre end året forinden, svarende til et fald på 21 procent.

Men det er trods alt højere end i 2015 og 2016, hvor bruttofaktorindkomsten blev opgjort til henholdsvis 21 og 22 milliarder kroner.

Den varme og frem for alt tørre sommer betød, at høstudbytterne faldt. På grund af efterspørgslen steg salgspriserne på afgrøderne til gengæld og kompenserede dermed for en del af tabet.

På samme måde måtte landmændene konstatere faldende priser på animalske produkter, men stigende produktion var medvirkende til, at indtægterne ikke faldt tilsvarende.