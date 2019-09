Tørrer du røv på den rigtige måde?

Du skal hellere duppe end at tørre og brug for guds skyld ingen vådservietter, siger ekspert

Du har måske aldrig skænket det en tanke.

Men hvis du nu skulle, tror du så, at metoden, du benytter til at tørre dig i røven, er den rigtige?

Hvis du hører til gruppen af mennesker, der har haft spørgsmålet oppe at vende, men ikke lige har kunnet finde et passende forum at finde svaret i, så er der nu hjælp på vej.

Du skal duppe

Den amerikanske læge, som er ekspert i analkirurgi, Dr. Evan Goldstein, siger ifølge Business Insider, at en af de mest udbredte misforståelser om rengøring af bagindgangen ligger i selve begrebet. Du skal nemlig helst ikke tørre.

- Ingen taler om, hvordan man går på toilettet korrekt, inklusive hvordan man rengør sig rigtigt, siger han.

Huden omkring den ofte rengøringskrævende kropsåbning er nemlig meget sart. Og endda i højere grad for kvinder. Derfor fører gentagende træk med et stykke tørt toiletpapir ofte til rifter. I røven.

Du skal i stedet duppe den ren. Optimalt set efter at du har vasket dig i kølvandet på et toiletbesøg.

Og hvis du nu sidder og tænker, at du benytter vådservietter, og derfor slet ikke er i risikogruppen, så har Dr. Evan Goldstein endnu et godt råd, som du måske burde følge.

Fjerner de gode bakterier

For de fugtige servietter har nemlig den hage, at de fjerner en masse af de 'gode' bakterier, som er med til at opretholde en sund numse-balance.

- Vådservietter fjerner også alle de gode ting. Dem burde ingen bruge, siger Dr. Evan Goldstein.

Han fortæller desuden, at han ser flest røv-skader hos gruppen af unge voksne. Og de skyldes i lige så høj grad usund livsstil.

- Når man er studerende spiser man ofte ikke rigtigt, og man drikke ofte også meget alkohol. Det kan føre til forstoppelse, som virkelig kan skabe kaos omkring din bagdel. Når du prøver at mase en lort ud, så øger det presset på dit anus, og det kan også føre til skader, siger Dr. Evan Goldstein.

Så opskriften skulle i bund og grund være simpel. Spis sundt, drik mindre og brug masser af vand og sæbe.

Og husk så selvfølgelig at duppe. Hvis du vil undgå rifter i røven.