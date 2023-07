Tog aflyses på stribe: - Arbejder stærkt på at løse det

Et tog er brudt ned mellem Ringsted og Køge Nord, som betyder en del aflysninger og forsinkelser i togtrafikken

Mandag aften er der kaos i togtrafikken både på vej ind og ud af København.

Det skyldes en fejl på et tog fra en anden operatør, som spærrer det ene spor mellem Ringsted og Køge Nord.

Sådan lyder det fra DSB's pressevagt over for Ekstra Bladet:

- Vi har et tog, som er brudt ned. Det betyder, at der er en del aflysninger i begge retninger. Vi har tilkaldt et hjælpetog, som skal slæbe det væk.

Man skal dog væbne sig med tålmodighed, lyder det fra DSB.

- Jeg har ingen tidshorisont på, hvornår det er slæbt væk. Vi arbejder stærkt på at løse det.

Bliver du mere end 30 minutter forsinket, træder DSB´s Rejsetidsgaranti i kraft. Du kan søge om kompensation for din billet på DSB´s hjemmeside.

Opdateres ...