Tog aflyst efter jordskred

Et jordskred forårsaget af store mængder regn har fået DSB til at indstille al kørsel mellem Vejle og Jelling

Indtil i morgen klokken 18 vil alle toge mellem Vejle og Jelling være aflyst. Det kommer oven på en del forsinkelser og aflysninger mandag, alt sammen forårsaget af et jordskred.

Det udspringer i en dæmningsvæg, som flyttede sig efter at være blevet tynget af en masse regn. Det har forrykket en del jord, som altså ligger i vejen for DSB's toge. Banedanmark arbejder med specialister på at tage hånd om problemet.

- Vi går i gang med at bygge en 20 meter lang stabiliserende væg med stålplader og pæle, som vores fagfolk har vurderet var nødvendigt, siger pressemedarbejder hos Banedanmark Ebbe Jung Josefsson

Imens opretholder DSB trafikken mellem Vejle og Jelling med det for dem populære alternativ, togbusser.

- Vi opfordrer folk til at tjekke Rejseplanen, indtil vi får løst det helt. Og så vil der være indsat togbusser på den ramte rute, siger DSB's pressevagt til Ekstra Bladet.