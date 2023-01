Tog bilen hjem fra bar: Så ødelagde eksplosion fire huse

En 26-årig kvindes spritkørsel forvoldte skader for over 60 millioner kroner. Nu sagsøger hun baren

Det var på alle måder en eksplosiv sag, der ramte London i Canada i 2019.

Her kørte en 26-årig kvinde hjem fra en Marilyn Manson-koncert på spillestedet Budweiser Gardens i byen.

I påvirket tilstand kørte hun ind i et hus, hvor kollisionen rev gasledningen til huset over. En efterfølgende eksplosion destruerede fire huse på den ellers fredelig gade.

Eksplosionen raserede fire huse og løb op i skader for mellem 60 og 101 millioner kroner, skriver mediet Independent.

Sagsøger baren

Hændelsen kostede ingen menneskeliv, men i alt syv personer blev såret, blandt andet to betjente og to brandmænd.

De enorme skader har dog kastet adskillige civile søgsmål af sig - og det er i forbindelse med dem, at kvinden har sagsøgt Ovation Ontario Food Services, som stod for udskænkningen til koncerten, for deres påståede ansvar i ulykken.

Blandt andet mener kvinden at virksomhedens ansatte ikke gjorde tilstrækkeligt for at tjekke hendes tilstand, transportmiddel derfra eller for at forhindre, at hun kørte hjem.

Derfor mener hun, at Ontario skal spytte i kassen, hvis der skal betales erstatning for skaderne.