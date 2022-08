Tog hævn over utro mand

En hel avisside dedikeret til at udstille en utro partner.

Det var sådan, en australsk kvinde ved navn Jenny besluttede sig for at tage hævn på sin partner Steve, der tilsyneladende har været hende utro.

Hun købte en hel avisside i en lokalavis i Australien ved navn Mackay and Whitsunday Life, hvor hun fik skrevet følgende:

'Kære Steve. Jeg håber, du er glad for hende. Nu ved hele byen, hvilken klam, utro mand, du er. Hilsen Jenny. PS: Jeg har købt denne annonce med dit kreditkort.'

Det beretter flere australske medier, herunder 7news og Perth Now.

Flere på Facebook spekulerer dog i, hvorvidt det er et pr-stunt fra avisens side.

Avisen reagerer

Mackay and Whitsunday Life har da også selv reageret på reklamen.

Først og fremmest afkræfter de, at Steves kort er blevet brugt til at udstille ham selv som utro. Avisen opdagede nemlig, at navnet på kreditkortet var et andet end på købsaftalen, og de har derfor ikke trukket pengene fra kortet.

Derudover fortæller avisen, at de er blevet bombarderet med opkald, og de er derfor kommet med et overordnet svar til alle, der lyder som følger:

'1) Vi ved ikke, hvem Steve er, men han har tilsyneladende været rigtig, rigtig slem.

2) Vi vil ikke afsløre nogen detaljer om Jenny.

3) Vi har ikke trukket penge fra det omtalte kreditkort.'

