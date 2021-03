Tog holder stille: Mangler kørestrøm

Togene til og fra Københavns Lufthavn holder i øjeblikket stille på grund af manglende kørestrøm ved lufthavnen.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Den manglede kørestrøm betyder, at de fleste tog mellem Københavns Hovedbanegård og Malmö C holder stille. Det er kun de tog, der holder i kø ved lufthavnen, der får lov til at køre.

'Banedanmark arbejder på at rette fejlen', lyder det.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Banedanmark, der bekræfter, at der er udfordringer med kørestrømmen.

- Vi har folk på vej derud, og vi forventer at togene kører igen inden for et par timer. Indtil da anbefaler vi, at man tjekker rejseplanen, eller at man bruger metroen, siger Banedanmarks pressevagt.

Det er stadig muligt at bruge metroen til og fra lufthavnen.