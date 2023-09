Tog-kaos og motorvejskø på Sjælland

Danskere fra det sydlige Sjælland, der skal ind mod København her til morgen, kan opleve aflysninger og forlænget rejsetid.

En fejl på et sporskifte ved Vigerslev - nær København H - skaber nemlig kaos hos DSB torsdag morgen, skriver de på deres hjemmeside.

Fejlen betyder, at DSK kører med færre tog og forlænget rejsetid mellem København H og Ringsted.

Derudover er der en hel del tog, der slet ikke kører til Køge Nord, fordi de bliver omdirigeret og kører via Roskilde i stedet.

DSB henviser derfor til, at folk, der skal fra Køge Nord og ind mod København, benytter sig af S-toget i stedet.

Banedanmark arbejder lige nu på at få rettet fejlen, men der er indtil videre ikke nogen tidshorisont på arbejdet.

Morgentrafik

Udover tog-pendlerne oplever bilisterne også problemer fra morgenstunden - og det er ligeledes i retning mod København.

Nordhavnstunnelen er nemlig spærret i begge retninger på grund af akut vejarbejde, og det giver problemer på Helsingørmotorvejen.

Det skriver P4 Trafik på det sociale medie X.

Her er heller ingen tidshorisont på vejarbejdet, men det forventes, at køen kommer til at tage til i forbindelse med mere trafik i løbet af morgenen.

Også på Køge Bugt Motorvejen er der kø.

Her holder der en ambulance i højre spor ved 31a Solrød S i nordgående retning, som giver en del ekstra trafik.