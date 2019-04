Tog selfie foran retten: - Jeg er den heldigste lille kælling

Den 27-årige britiske Cherelle Brown fik for et par dage siden dom for at have kastet en flaske direkte i ansigtet på håndværkeren Sam Litherland i forbindelse med et besøg på en natklub i den engelske by Blackburn. Håndværkeren fik blandt andet smadret sit ene øje og måtte efterfølgende behandles med plastik-kirurgi.

Cherelle Brown, der er mor til tre små børn, blev idømt to års betinget fængsel samt samfundstjeneste i 150 timer. Den 27-årige kvinde slap dog for fysisk at skulle sidde i fængsel i forbindelse med sin voldsdom. Det skyldtes blandt andet rettens hensyntagen til, at hun er mor til tre små børn.

Cherelle Brown blev så lettet og lykkelig for den relativt milde dom, at hun efterfølgende tog en selfie af sig selv på trappen uden foran retten Preston Crown Court, som hun lagde ud på de sociale medier. Til billedet skrev Cherelle Brown følgende:

'En dør er lukket, mens en anden dør åbner! Jeg er den heldigste lille kælling nogensinde. Endnu engang har mine børn reddet mig fra mig selv'.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror, Metro, og Daily Mail

Håndværkeren Sam Litherland lagde efterfølgende et billede af Cherelle Browns selfie ud på sin egen facebook, hvor han kort og godt skrev: 'Det her fortæller bare alt'.

Sam Litherhand pådrog sig blandt andet en 8 millimeter lang flænge i sit nedre venstre øjenlåg, men undgik heldigvis at blive blind, da han fik kastet flasken direkte i hovedet.

I retten er det kommet frem, at der har været ondt blod mellem Cherelle Brown og håndværkeren Sam Litherhand, fordi Cherelle på et tidspunkt havde haft et forhold til en af hans kolleger.

Den voldelige hændelse fandt sted 27. maj sidste år.

Da Cherelle Brown i første omgang mødte håndværkeren på natklubben, kastede hun en drink ud over ham. Da hun kort efter igen mødte ham, kastede hun en flaske direkte i hans ansigt. Denne hændelse blev fanget af et overvågningskamera på natklubben.

I retten kom et i øvrigt frem, at den 27-årige Charelle Brown i forvejen har en række domme for overfald og tyverier.

Dommeren Andrew Woolman sagde i øvrigt følgende til Cherelle Brown:

'Grunden til at du har fået en betinget fængselsstraf i stedet for en ubetinget skyldes, at det mere var en hensynsløs gerning end en bevidst gerning. Du har udtrykt både anger og fortrydelse og har erklæret dig skyldig', forklarede dommer Woolman.