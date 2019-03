Tog til Mekka: Nu skal muslimsk friskole punge ud

Den statsstøttede muslimske friskole Al Qud har i en årrække været på pilgrimsrejser til blandt andet Mekka - turene var delvist betalt med statslige midler.

Og de skal betales tilbage nu, fastslår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over for B.T., som har afsløret københavnerskolens rejseaktivitet.

- Samlet har der været så mange ting om de rejser, at det ikke har ligget inde for rammerne af, hvad man må bruge pengene på, siger vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Susanne Clausen, til avisen.

Undskyldte jødehad

Tilbagebetalingskravet lyder på knap 600.000 kroner. Beløbet svarer ifølge B.T. til skolens udgifter for rejser til Saudi-Arabien og to personaleture til Marokko og Tyrkiet.

87 elever og 22 lærere har besøgt Islams helligste by.

Se også: Diktatur sender millioner til muslimske friskoler i Danmark: - De vil udbrede fundamentalisme

Skolen selv hævder, at turene har haft et fagligt formål, men det var Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke enig i.

B.T. har afsløret, at skolens daværende leder Waleed Houji havde delt propagandabilleder fra terrororganisationen Hamas på Facebook, ligesom hans profilbillede forestillede Hamas-terrorister pege på en mand med en davidsstjerne på ryggen med deres geværer. Dertil kommer et hadefuldt opslag mod jøder på Facebook.

Afsløringerne fik Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at sætte skolen, som årligt får 16,7 millioner kroner i statsstøtte, under skærpet tilsyn, da opslagene 'er i strid med friskolelovens krav om at forberede eleverne til frihed- og folkestyre, fordi eleverne kan blive påvirket negativt af opslagene'.

Se også: Mette Frederiksen vil lukke de muslimske friskoler

Ikke faglige nok rejser

Styrelsen blev dog tilsyneladende mildnet af, at skolelederen undskyldte, tog afstand fra Hamas og fyrede læreren.

Pilgrimsrejserne var dog over stregen og i strid med loven. Det begrunder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet blandt andet med, at pilgrimsturene fandt sted i skolens ferieperiode og var frivillige for eleverne, omend meget populære - 80 procent har ifølge B.T. deltaget en eller flere gange. Rejserne vurderes heller ikke at have haft tilstrækkeligt fagligt indhold, men haft en social karakter.

'Det er styrelsens vurdering, at de rejser til Saudi-Arabien for i alt 87 af skolens elever og 22 lærere, der ifølge skolens oplysninger er gennemført i skoleårene 2013/14 til 2016/2017, ikke kan antages at være kommet skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode,' skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til Al Quds Skole i et brev, som B.T. har fået aktindsigt i.

Det skal skolen nu betale 581.528 kroner tilbage for.

B.T. har forgæves forsøgt at få Al Quds Skoles kommentarer til sagen. I februar fastslog viceskolelederen dog, at:

- Vi mener klart, at der var et fagligt formål. Vi valgte at lægge det i ferien på grund af bl.a. økonomien.

Det er i skrivende stund ikke lykkedes Ekstra Bladet at få kontakt til skoleleder, Waleed Houji.

Se også: Efter 'grotesk' praksis: Muslimsk friskole skal betale 16,2 mio. tilbage