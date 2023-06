Togbusser erstatter strejkeramt DSB-strækning til Flensborg

Der kører togbusser mellem Aarhus og Flensborg via Fredericia og Kolding som konsekvens af DSB-strejke.

Det skyldes, at strækningen fra Aarhus til Hamburg - lige som mange andre strækninger - er ramt af klargøringspersonales strejke.

Arbejdsnedlæggelsen betyder, at køreklare togsæt mangler til togstrækninger over hele landet, skriver DSB på sin hjemmeside natten til torsdag.

DSB har tidligere sagt, at man ikke har planer om konsekvent at indsætte togbusser som erstatning for de togsæt, der holder stille.

Togtrafikken i Danmark vil være ramt af aflysninger hele ugen, oplyste DSB onsdag.

Det strejkende klargøringspersonale vendte tilbage tirsdag. Men ansatte på værkstederne havde fortsat nedlagt arbejdet onsdag.

Strejken skyldes utilfredshed med lønforhandlinger

Tony Bispeskov, informationschef i DSB, vil ikke svare på, om DSB er i dialog med de ansatte, der har nedlagt arbejdet.

- Vores udgangspunkt er, at vi ikke forhandler, når man ikke følger den danske model, udtalte han onsdag.

Tirsdag formiddag lød det, at omkring 600 til 700 medarbejdere på DSB's værksteder havde nedlagt arbejdet.

Det sagde Jens Kjeldsen, der er landsformand for Fællesorganisationen Jernbanedrift, der organiserer håndværkere ansat ved DSB, DSB Vedligehold A/S, S-tog og Banedanmark.

- Medlemmerne er sure over, at det har været en dikteret lønforhandling. Vi fik tilbudt et tal, og det sagde vi nej til og argumenterede for, at tallet skulle være anderledes. Men DSB rykkede sig ikke, sagde han