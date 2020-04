Togfører Troels: For mange ligeglade passagerer

Af hensyn til sig selv, sin familie og alle passager beder Troels Marcher danskerne om at holde fast og blive ved med at vise hensyn til hinanden

Togfører Troels Marcher oplever, at togpassagerne er blevet alt for afslappede, når det kommer til at tage hensyn til hinanden og forhindre coronasmitte.

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) mandag på et pressemøde gav grund til spæd optimisme, har han lagt mærke til, at folk rejser i større grupper, sidder og står tættere, og fra den ene dag til anden er folk begyndt at spørge efter magasinet Ud & Se, de ellers har pakket væk for at minimere smitten.

- Jeg har meldt mig til at køre toget, men det betyder ikke, at jeg er klar til at blive smittet af dem, der er lidt mere ligeglade, og som kunne bære virussen med sig.

- Jeg tager mine forholdsregler, men hvis danskerne ikke gør det, er jeg solgt til stanglakrids, siger Troels Marcher, der kører fjern- og regionaltog for DSB, til Ekstra Bladet.

Han sætter nemlig sit eget og sin familiens helbred på spil hver dag på arbejde, og han appellerer til, at danskerne holder fast og ikke tager for let på retningslinjerne, skriver han i et opslag på Facebook.

Troels Marcher er helt med på, at de fleste er godt trætte af situationen. Hans bøn er, at folk holder ved, for ellers kommer coronakrisen bekendt jo til at tage meget længere tid. Privatfoto

Kufferter og soveposer

Togene er ikke overfyldte. Det kan nærmest ikke lade sig gøre med DSB's restriktioner såsom at alle skal købe pladsbillet, kun halvdelen af billetterne bliver sat til salg, og at de har standset salg af orangebilletter.

Men tendensen er klar for Troels Marcher: Der er flere, der tager toget nu end for en uge siden. Og passagernes formål er ikke længere kun arbejde og det strengt nødvendige.

- Jeg snakker ikke med alle passagerer, men man kan ikke undgå at lytte - toget er verdens største sladrehank. Man kan ikke undgå det, så vi kommer til at overhøre folks formål med togturen, fortæller han.

Sådan så det ud i et S-tog i sidste uge, inden Mette Frederiksens havde fortalt om, at man så småt ville begynde at åbne landet igen efter påske. Arkivfoto: Aleksander Klug

En af de store forskelle er, at passagererne er begyndt at rejse med kufferter, soveposer og lignende, og at de bruger bordet mere afslappet nu end hidtil.

Når han ser passagerer, der sidder for tæt eller ikke tager hensyn, så siger han noget til dem.

- Det er meget forskelligt, hvordan de reagerer på det. Det er som at slå med en terning. Jeg oplever folk, der stadig er ligeglade og siger 'og hvad så, hvad vil du gøre ved det'. Og jeg kan faktisk ikke gøre så meget ved det. Andre er venlige og siger, at de ikke var opmærksomme på det.

Ingen påske-panik

Hvordan passagererne opfører sig i togene, ved togførerne som Troels Marcher bedst, lyder det fra DSB's informationschef, Tony Bispeskov. Men han kan også se på tallene, at der var flere, der var med toget i kølvandet på Mette Frederiksens pressemøde.

- Det er rigtigt, at der var nogle dage i ugen, hvor flere kørte med toget. Fredag, lørdag og søndag er niveauet dog faldet igen, siger han.

- Og hvad med S-togene? Der er muligvis lidt flere, men de kører til gengæld med højere frekvens. Så hvis man oplever overfyldte tog, er mit råd, at man venter på det næste tog, fortsætter informationschefen.

Han fortæller, at de i øjeblikket har en tiendedel passagerer af, hvad de normalt har, men at de har oplevet nogle dage, hvor antallet har været oppe på mellem 20 og 30 procent sammenholdt med sidste år.

Informationschefen er dog ikke nervøs for, om påsken kommer til at medføre et boom i antallet af passagerer. Normalt er der færre rejsende i påsken, mange har valgt at refundere deres billet, og han kan se, at der stadig er ledige billetter.

- Normalt ville jeg være et skarn ikke at gøre det attraktivt at tage toget, men i denne omgang er det anbefalingerne, vi læner os op ad 100 procent. Så der kommer ikke nogen salgstale her fra, siger Tony Bispeskov.