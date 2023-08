Togkaos fra morgenstunden

På grund af en nedfalden køreledning er der tirsdag morgen forlænget rejsetid for pendlere, der skal mellem Fredericia og Esbjerg. Almindelig togdrift ventes genoptaget klokken 14

Skal du med toget tirsdag morgen, kan du godt forberede dig på, at det kommer til at tage ekstra tid.

I hvert fald hvis du skal rejse mellem Fredericia og Esbjerg. På denne strækning er der således færre tog og længere rejsetid, varsler DSB på sin hjemmeside.

De trafikale problemer skyldes en nedfalden køreledning mellem Taulov og Fredericia, lyder det.

Banedanmark arbejder på at få udbedret fejlen. Tidligere var der ingen tidshorisont for, hvornår man igen begynder at køre efter planen.

Nu melder DSB dog, at man forventer at genoptage almindelig togdrift klokken 14.

Problemet har stået på siden klokken 5.45 tirsdag morgen.