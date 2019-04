Togstrejken efterlod Odense Banegård tom det meste af mandagen

Lokomotivførerne valgte mandag morgen klokken 05.00 at nedlægge arbejdet på grund af overenskomstkonflikter. Det betød helt præcist, at der ingen tog kørte på Sjælland, og derfor heller ikke mellem Odense og Sjælland.

De fleste pendlere vest fra Storebælt havde hørt rygtet i medierne, og derfor var Odense banegård også gabende tom mandag morgen. Alternative løsninger var fundet.

Odense Banegård klokken 10.00. Foto: Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ingen togbusser

Samkørselsgrupper på Facebook blev brugt flittigt mandag morgen, og app'en Gomore kunne melde om tredobling af oprettede ture.

- På en normal mandag, som i sidste uge, har vi omkring 230 oprettede køreture. I dag, hvor alle DSB-tog på hele Sjælland har holdt stille siden tidligt i morges, er der oprettet 712 køreture, oplyser presseansvarlig Jacqueline Rodrigues.



Årsagen var, at DSB havde valgt ikke at indsætte togbusser som erstatning for de mange afslysninger.

Udover personalet hos DSB var der ikke mange mennesker at finde mandag morgen på Odense Banegård. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Vi har 500.000 passagerer dagligt, og det er ganske enkelt ikke muligt at skaffe så mange busser. Og skulle vi endelig sætte togbusser ind i det omfang, som vi kunne skaffe dem, ville vi være nødsaget til at prioritere og vælge imellem vores kunder, og det er vi ikke interesserede i, udtaler DSB til TV2.

Toget mod Slagelse 10.37 havde fået tiltrukket lidt mennesker ned på spor fire igen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tog mod Slagelse

Det var først op af formiddagen, det var muligt at krydse Storebælt med tog.

Omkring 10.30 begyndte tog med endestation i Slagelse at køre cirka en gang i timen. Stille og roligt begyndte der at komme mennesker på banegården.

Hvis man spurgte rundt, var det tydeligt, at det for mange bare handlede om at komme så tæt på hovedstaden som miligt.

- Jeg vil bare gerne over broen. Så kan jeg blive hentet på den anden side, fortæller en passager til Ekstra Bladet.

- Lige nu har jeg ikke rigtig nogen plan med at ende i Slagelse, men jeg tænker, at det i det mindste er billigere, hvis jeg skal med taxa eller andet. Det jeg helst vil undgå, er den bro, siger en anden ventende passager.

Blandt passagerne var der også enkelte, der ikke havde hørt om strejken og derfor var strandet i Odense.

Charlotte Wind - Helt uvidende om strejken

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Charlotte Wind kommer fra Skærbæk og skulle have overrasket sin veninde i København. Overraskelsen blev spoleret, men det gjorde turen heldigvis ikke.

- Min veninde har fødselsdag i dag, så det hele skulle jo have været en surprise. Nu bliver jeg hentet af min venindes søn, som heldigvis skulle til Odense med en sofa, og kan tage mig med retur.

Havde du ikke hørt om strejken før i dag?



- Nej, børnene kom til fra deres far her i weekenden, så det har været børneweekend og ikke fjernsynsweekend.

- Jeg havde bestilt min billet via nettet og fået en kvittering på mail. Jeg kunne da godt have tænkt mig en form for varsel eller besked netop på mail. Jeg opdagede det faktisk først, da jeg sad i regionaltoget. Nu er jeg spændt på, om jeg kan få min billet refunderet. Det er der lidt forskellige meldinger om, slutter Charlotte Wind.

Kennet Mikkelsen - heldig at have parkeret bilen i Slagelse

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Sammen med sin datter og sin kone havde Kenneth Mikkelsen besøgt sin svigerforældre i Vestjylland hele weekenden. Nu var det tid til at vende snuden hjem mod København.

- Vi havde hørt om sporarbejdet i Ringsted, så derfor havde vi valgt at stille bilen i Slagelse - helt tilfældigt, siger Kenneth Mikkelsen med et stort smil til Ekstra Bladet.

Så du var glad, da du opdagede togene kørte præcist til Slagelse?

- Ja, det må man sige. Jeg føler mig meget godt forberedt og heldig. Især nu hvor vi har hende den lille her med, svarer han.

- Men når det så er sagt, så er jeg solidarisk med de ansatte i DSB. De skal have ordentlige arbejdsvilkår, og jeg støtter op om, at de protesterer.

Rose Bøtker - Det optimistiske sind

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Rose havde godt nok hørt om strejken, men et optimistisk sind fik hende alligevel på farten mandag morgen.

- Jeg er lidt af den type, som tænker: det skal nok gå, fortæller Rose med et glimt i øjet.

- Lige nu er min plan at vente til togførerne starter med arbejdet igen, så jeg kan komme hele vejen hjem. Hvis det er klokken 15, så må jeg jo bare sidde og vente her så længe. Sådan er det, når man tager chancen. Heldigvis er DSB-medarbejderne jo søde til at fortælle en alt, hvad de ved.

Du har ikke noget, du skal nå?

- Nej, heldigvis ikke. Jeg arbejder ikke længere og har masser af tid, slutter hun.