Togtrafik afbrudt: Køreledning revet ned

Opdateret klokken 13.35: Togtrafikken er genoptaget på strækningen, meddeler DSB. Den vil du være udfordret mellem Fredericia og København det meste af dagen ...

En køreledning er fredag formiddag blevet revet ned mellem Odense og Fredericia.

Det oplyser DSB.

Det betyder, at der ikke kan køre tog på strækningen, og togtrafikken mellem landsdelene er derfor hæmmet gevaldigt.

Trafik med InterCity og InterCityLyn er også påvirket i hele landet.

DSB har indsat togbusser mellem Odense og Fredericia til at erstatte de manglende tog. DSB oplyser dog, at det er 'svært at skaffe tilstrækkeligt mange' busser.

Klokken 12.30 skriver DSB på Twitter, at de første togbusser er ankommet, og at de arbejder på at få dem lagt ind i Rejseplanen.