Togtrafik indstillet: Røg fra tog

Der er røg i et tog. Derfor er der ingen tog mellem Helsingør og Rungsted Kyst, oplyser DSB på Twitter

Der kommer røg fra et tog, som holder stille og spærrer ved Kokkedal Station. Det betyder, at der ikke kører nogen tog mellem Helsingør og Rungsted Kyst.

DSB oplyser på Twitter, at de har ringet efter togbusser, som kommer til at køre mellem de to stationer.

Hvor længe der går, før togene er oppe og køre igen, er der ingen melding om.