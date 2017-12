Togtrafik indstillet: Træ væltet ned på togskinne

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Klokken 18: Træet er fjernet og togene kører igen.

Et træ er væltet ind over togskinnen mellem Hjørring og Sindal og har standset trafikken.

Det vil sige, at sidder man i et tog fra Aalborg mod Frederikshavn, skal man stå af i Hjørring og tage en togbus.

Kører man fra Frederikshavn mod Aalborg, skal man skifte i Sindal.

- Der er kun et spor på den strækning, så derfor går det ud over trafikken i begge retninger, siger Per Jakobsen, pressevagt fra Banedanmark.

Træet er væltet på grund af den kraftige vind, og det skal først fjernes, før togene kan køre videre.

Det forventer Banedanmark de kan omkring klokken 17:45. I mellemtiden er der sat togbusser ind på strækningen.

Træ væltet lige uden for Hjørring st. Togtrafikken indstilles ml hjørring og Sindal og erstattes af busser. Vi har folk på vej til stedet. Prognosen for udbedring er ca. 17.45. Tjek Rejseplanen og DSB.dk for ændringer — Banedanmark (@banedanmark) December 26, 2017

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)