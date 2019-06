Togtrafik over Øresundsbroen brød sammen i myldretiden

Midt i myldretiden fredag eftermiddag blev togdriften mellem Danmark og Sverige indstillet.

DSB bestilte togbusser for at få passagerne frem, oplyste selskabet.

Hos de svenske myndigheder oplyses det, at et tog var gået i stå, og at det skyldtes manglende kørestrøm. Det holdt på en strækning, hvor der kun er ét spor.

Problemet opstod cirka klokken 15.30, men lidt før klokken 18 kunne DSB meddele, at der igen var tog på skinnerne mellem lufthavnen i Kastrup og Hyllie/Malmø C.