Togtrafik på Storebælt og mellem Fredericia og Aalborg indstilles

Togtrafikken mellem Fredericia og Aalborg er blevet indstillet på grund af væltede træer på skinnerne. Også Storebæltsbroen er lukket for togtrafik.

Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

Der indsættes ikke togbusser.

De væltede træer skyldes stormen Malik, der i øjeblikket hærger flere steder i landet.

En blanding af væltede træer og manglende kørestrøm har været årsag til, at DSB også har måtte indstille togtrafik på strækninger mellem Aarhus og Herning, Vejle og Struer, Struer og Thisted og mellem Struer, Langå og Aarhus.

- Det er prognosen, at vi kan begynde at køre igen i morgen tidlig (søndag morgen, red.), fortæller Tony Bispeskov, der er informationschef hos DSB.

Han opfordrer folk til at tage afsted nu, hvis de skal med tog på strækninger, der endnu er åbne.

- Det gør vi, fordi vi ser en risiko for, at Banedanmark lukker for al togtrafik. Lukker man for togtrafikken, vil man heller ikke kunne indsætte alternativ transport, lyder det.

Og hvis man ikke når at komme afsted, så vil DSB lade togstationerne være åbne, så folk kan søge ly. Det oplyser selskabet til DR.

Fra lørdag klokken 16 blev driften på syv lokaltogsstrækninger på Sjælland også indstillet, oplyste trafikselskabet Movia tidligere i en pressemeddelelse.

Det gælder Hornbækbanen, Gribskovbanen, Nærumbanen, Lille Nord, Frederiksværkbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen.

Man vil søndag morgen tage stilling til, om og hvornår driften på de syv berørte strækninger kan genoptages.

Trafikken på Øresundsbroen er også blevet indstillet i begge retninger og gælder både biler og tog. Det skrev broen på sin hjemmeside omkring 18.50 lørdag aften.

Storebæltsbroen er i det hele taget i fare for at blive lukket helt for al trafik.

Sund og Bælt, der driver broen, oplyser lørdag aften sin hjemmeside, at der er risiko for, at Storebæltsbroen lukkes helt fra klokken 23 lørdag aften og frem til klokken 10 søndag formiddag.

Den aktuelle vindstyrke er dog allerede tæt på stormstyrke på broen. Derfor er der en risiko for, at den må lukke tidligere end forventet.