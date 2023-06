Toiletkrise i Matas: Betal selv!

Har du oplevet noget lignende på din arbejdsplads? Kontakt journalisten her.

Hvis du sidder på toilettet i mere end tre minutter, skal du selv punge ud.

Sådan lød forslaget fra lederen på Matas' lager i Humlebæk, da der for nylig blev afholdt stormøde.

Flere medarbejdere var frustrerede over, at der blev taget for lange toiletpauser, så toiletterne ikke kunne benyttes.

Derfor skulle det gå ud over lønnen, hvis man blev siddende for længe, fremgår det af et internt referat fra mødet, der blev sendt ud til alle medarbejderne.

'Tjek ud'

I referatet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står der:

'Toiletbesøg er for lange. Dvs. man gør det, der skal gøres, og så videre i teksten i stedet for at finde sin Facebook frem for at scrolle eller åbne Candy Crush, eller hvad de nu laver,' lyder det fra en trivselsambassadør på vegne af flere utilfredse medarbejdere.

Udmeldingen kvitteres af afdelingens leder med, at 'hvis ikke man kan klare et toiletbesøg på under cirka tre minutter, skal man tjekke ud' med henvisning til, at de ansatte skal stemple ud, så de ikke får løn, mens de er på toilettet.

Sådan ser referatet af stormødet ud, der er blevet sendt ud til medarbejderne på lageret. Skærmfoto

Efter Ekstra Bladet konfronterede Matas med den bid fra referatet, er der dog blev sendt en ny besked ud til alle medarbejderne, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af.

Her trækker lederen beslutningen tilbage og lægger sig fladt ned. Han opfordrer alle til at se bort fra punktet med toiletbesøgene.

'Jeg er ked af, hvis nogen har opfattet det forkert, eller jeg ikke har været tydelig nok i referatet. Punktet i referatet blev skrevet mere enkelt end det, jeg fremførte på Stormødet.'

I stedet var de selvbetalte toiletbesøg ment som et 'forslag', skriver han.

'Det var ene og alene ment som et forslag/rettesnor til at få overstået sit toiletbesøg inden for en 'rimelig tid'.'

Af referatet, der blev sendt ud til de mange medarbejdere, står der dog intet om, at der kun var tale om et forslag.

Går ikke

Matas vil ikke stille op til et interview med Ekstra Bladet, men kommunikationschef Klaus Fridorf skriver i et skriftligt svar, at 'ønsket om at styre tiden på toiletterne kommer fra medarbejderne', fordi flere af deres kollegaer 'brugte toiletbesøg til at være på mobilen i 20-30 minutter ad gangen'.

'Kravet om tre-fire minutter var et midlertidigt løsningsforslag fra chefen, som medarbejderne selv accepterede på et møde mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne.'

'Men et formelt tidskrav ved toiletpauser er naturligvis ikke i tråd med vores generelle politikker og værdier på området,' lyder det.

I stedet vil de nu prøve at finde en anden løsning på problemet med lange toiletpauser.