Tom fik blodprop i hjernen efter AstraZeneca-vaccine

48-årige Tom Jonassen er en af de danskere, der har fået en blodprop kort efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen

Har du oplevet alvorlige bivirkninger efter at være blevet vaccineret med AstraZeneca - eller en anden vaccine? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Optikeren Tom Jonassen modtog mandag morgen 8. marts sit første stik med AstraZeneca-vaccinen.

Om aftenen fik han feber, men det gik væk i løbet af tirsdagen, og derfor tog han på arbejde om onsdagen - to dage efter, han fik sin vaccine.

- Da jeg møder op på arbejde, begynder jeg at se dobbelt, og pludselig kan jeg ingenting, siger Tom Jonassen til Ekstra Bladet.

Foto: Per Rasmussen

Tom Jonassen blev straks indlagt på Aarhus Universitetshospital, og det viste sig, at han havde fået en blodprop i lillehjernen.

Det bekræfter ledende overlæge i neurologi Trine Tandrup over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at han har været indlagt med en blodprop i hjernen. Vi har indberettet casen som en eventuel bivirkning (fra AstraZeneca, red.) til Lægemiddelstyrelsen.

- Det står ikke i hans journal?

- Det bliver indberettet i et andet system. Han blev indlagt 10. marts, og det var, før det hele egentlig var gået op for folk. Før vi vidste, at der måske er noget, der skal bremses. Så Lægemiddelstyrelsen ringede faktisk for at tale med en af vores læger, som kunne fortælle om forløbet, fordi det ikke stod i journalen. Så de har undersøgt sagen nærmere, siger Trine Tandrup.

Tom Jonassen blev vaccineret allerede 8. marts, fordi optikere tilhører 'målgruppe 4', der inkluderer sundhedspersoner, herunder optikere, der har tæt fysisk patientkontakt.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Vaccinationer med AstraZeneca er pt sat i bero i Danmark.

Ikke været syg i 30 år

Tom Jonassen har efter eget udsagn ikke haft en sygedag i 30 år. Han føler, at der er stor sandsynlighed for, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodproppen, fordi hans immunsystem pludselig reagerede så kraftigt.

Den ledende overlæge kan dog ikke give svar på, om der er en sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og Tom Jonassens blodprop.

- Vi kan simpelthen ikke udtale os om, hvorvidt der er en sammenhæng. Hvornår er det AstraZeneca, og hvornår er det noget, man har med i bagagen, der forårsager blodproppen? Der er ikke noget klart svar, vi snakker sandsynligheder, siger Trine Tandrup.

Optikeren er 48 år og døjer ellers ikke med sygdom. Han har tidligere røget, men har lagt cigaretterne på hylden. Han er almindelig af bygning og holder formen ved lige ved at gå til og fra arbejde, og mens han er på arbejde, hvilket løber op i lidt over 10.000 skridt om dagen, ifølge hans skridttæller.

Men nu bliver han nødt til at forholde sig i ro.

- Jeg ser dobbelt, når jeg skal kigge til venstre, så jeg er nødt til at dreje hele hovedet i stedet. Det går også ud over min balanceevne, siger Tom Jonassen.

Han er sygemeldt fra sit arbejde hos Friis Optik i Horsens i en måned og må ikke køre bil i tre måneder.

Foto: Per Rasmussen

Vaccine på pause i Danmark

AstraZeneca-vaccinen er fortsat på pause i Danmark.

I en livesending på Facebook tirsdag morgen kunne Søren Brostrøm fortælle, at man stadig leder efter svar på en potentiel sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og de alvorlige tilfælde, vi har været vidne til. Sundhedsstyrelsen håber på at kunne give flere svar torsdag.

I fredags sagde Brostrøm på et pressemøde, at Danmark igen vil benytte vaccinen, hvis den bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen. Flere andre EU-lande er begyndt at tage vaccinen i brug igen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) oplyste torsdag, at det ikke kan 'definitivt udelukke', at der er en sammenhæng mellem alvorlige blodpropper og vaccination med vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsen, der skal tage beslutningen, skal sammen med Lægemiddelstyrelsen i de kommende dage vurdere, hvilken betydning det får for det danske vaccinationsprogram.

Der er indberettet ti tilfælde af blodpropper hos borgere i Danmark, som er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen, oplyste Lægemiddelstyrelsen torsdag.

Søren Brostrøm har sagt, at der er en risiko for bivirkninger i de første 14 dage efter at have modtaget AstraZeneca-vaccinen.

- Den vurdering bygger på de observerede tilfælde af alvorlige, men sjældne blodpropper efter vaccination med covid-19-vaccinen fra AstraZeneca, udtalte han torsdag i en pressemeddelelse.

FAKTA: AstraZeneca-vaccine AstraZeneca-vaccinen blev i første omgang anbefalet til danskere op til 65 år. Siden ændrede Sundhedsstyrelsens anbefalingerne, således at den også blev anbefalet til personer over 65 år. Det skete på baggrund at et studie af 1,14 millioner menneske i Skotland. Studiet viste, at vaccinen reducerede antallet af indlæggelser kraftigt. - Der var en reduktion på 94 procent i indlæggelser i gruppen, der var vaccineret med AstraZeneca i forhold til gruppen, der ikke var vaccineret, lød det ifølge Sundhedsstyrelsen. - Langt størstedelen af de vaccinerede personer på 80 år og derover i Skotland er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Siden da er vaccinen sat på pause i mange EU-lande inklusiv Danmark efter flere tilfælde af alvorlige bivirkninger. For nyligt har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meldt ud, at AstraZeneca-vaccinen er 'sikker og effektiv', og det har fået mange EU-lande til at genoptage vaccinationer med vaccinen. I Danmark er vaccinen fortsat på pause. Søren Brostrøm sagde fredag på et pressemøde, at man vil genoptage brugen af vaccinen, hvis den bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen.