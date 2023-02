Tom for ord: - De har brug for vores hjælp

Leyla Metin og hendes barndomsveninde Nadia Günes har siden jordskælvene i Tyrkiet haft svært ved at følge udviklingen i nyhederne uden at gøre noget. Nu har de indsamlet 70.000 kroner på tre dage

Fra sit hjem i Aarhus har Leyla Metin fulgt udviklingen i Tyrkiet, efter et jordskælv natten til mandag ramte landet, lagde enorme områder i ruiner og kostede over 20.000 mennesker livet.

En blanding af afmagt og frustration har fyldt meget hos den aarhusianske skolelærer, som er født i Danmark, men hvis familie er fra Tyrkiet. Allerede mandag formiddag kunne hun og hendes barndomsveninde Nadia Günes, som ligeledes har tyrkiske rødder, ikke sidde stille længere.

Derfor oprettede de en komité og sendte en ansøgning til Civilstyrelsen for at kunne få godkendt en indsamling.

Tom for ord

- Jeg er virkelig tom for ord. Det er en frygtelig situation at sidde i, og man er så langt væk fra Tyrkiet og fra at kunne gå ned og hjælpe folk med det, de har brug for, siger Leyla Metin til Ekstra Bladet om følelsen af at sidde i Danmark, imens der er dyb krise i det, hun kalder sit andet land.

Hun fortæller, at hun og Nadia ser den indsamling, de har oprettet, som et lille plaster på såret.

- Det er det, vi har mulighed for at gøre fra Danmark. At indsamle og donere nogle penge til en forening, der hedder Ahbap, og som har sindssygt mange frivillige, der hjælper i alle de ramte områder i Tyrkiet i øjeblikket.

Solid opbakning

Igennem Facebook og Instagram, venner og bekendte, har de to kvinder mødt solid opbakning til indsamlingen, som fredag eftermiddag har rundet 70.000 kroner.

Både folk fra Danmark, Tyrkiet og Sverige har støttet indsamlingen, og Leyla Metin og Nadia Günes håber på at få samlet endnu mere ind, før de lukker indsamlingen og sender beløbet til den tyrkiske forening tirsdag.

Mistet alt

Imens meget af tiden i øjeblikket bliver brugt på indsamlingen, bruger Leyla Metin også meget tid på at tale med venner i Tyrkiet, som bor i de jordskælvsramte områder og er sluppet med livet i behold.

- Jeg har været i kontakt med dem hver dag for at høre, om der er noget, jeg kan hjælpe med, om jeg kan gøre noget fra Danmark, om de har brug for noget. Men.. Ja. Det er sørgeligt. De græder og er rigtig, rigtig kede af det. De har jo sådan set mistet alt.

- Det kan godt være, at vi er født og opvokset i Danmark, men vi har vores tyrkiske rødder, som har brug for vores hjælp lige nu. Jeg synes, at vi har fået en rigtig, rigtig opbakning, og det er virkelig rart, siger Leyla Metin.

Ønsker man at støtte indsamlingen, der går til den tyrkiske forening Ahbap, kan man finde de to kvinders opslag her.