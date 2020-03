Tom og Vivi strandet i Thailand: Vi er nervøse

En ellers skøn ferie på den thailandske ø Phuket har for kæresteparret Tom Seidelin, 56, og Vivi Elimann, 49, på få dage udviklet sig til noget af et dilemma.

Siden regeringen i går kom med meldingen om, at alle danskere på udlandsrejser opfordres til at rejse hjem med det samme, har parret forgæves forsøgt at få arrangeret hjemrejse.

Coronavirus: Udenrigsministeriet fraråder nu alle unødvendige rejser

Meldingen fra deres rejseudbyder lyder ifølge Tom Seidelin, at hvis der er over en uge til den planlagte afrejse, kan de ikke tilbyde hjælp, og det er ikke lykkedes dem at komme i forbindelse med hverken deres forsikringsselskab eller ambassaden.

- Det er frustrerende, at man ikke kan komme i kontakt med nogen, når de melder sådan ud hjemme fra. Det mindste, man kan gøre fra myndighedernes side, må da være at få kontakt til de danskere, som er i udlandet, siger Tom Seidelin.

Tom Seidelin og Vivi Elimann er på ferie i Thailand og ved endnu ikke, hvordan det skal lykkes dem at komme hjem. Foto: Privatfoto

Parret rejste til Thailand 3. marts og skulle efter planen blive til 27. april. Og selvom der kan nå at ske meget inden, ville de gerne på et fly hjem hurtigst muligt.

- Jeg tror egentlig, det ville være bedst at komme hjem. Det ville vi være mest trygge ved. Selvfølgelig ville det være dejligt at blive, men vi ved ikke, hvordan situationen ser ud, siger Tom Seidelin.

Hvad skal du gøre, hvis du er i udlandet og gerne vil hjem Udenrigsministeriets vurdering lød fredag, at 100.000 danskere befandt sig i udlandet. Heraf var 10.000 danske SIM-kort registreret i Østrig. Lørdag vurderer direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger, at 15.000 danskere er på vej hjem. Udenrigsministeriet har modtaget omtrent 2600 opkald fra danskere i udlandet siden i går. Hvis du er på ferie i udlandet, opfordrer Udenrigsministeriet dig til at tage hjem med det samme. Du opfordres til at gøre følgende:

• Du skal kontakte dit rejseselskab og forsikringsselskab, hvis du har spørgsmål om, hvordan du kommer hjem.

• Hvis udrejse ikke viser sig mulig, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet (bbb@um.dk eller +4533921112)

• Du bør tjekke de lokale restriktioner i det land, du befinder dig i.

• Du opfordres til at tilmelde dig Danskerlisten via danskerlisten.um.dk eller via appen Rejseklar. Danskerlisten er den hurtigste måde for Udenrigsministeriet at sende dig information om det land, du befinder dig. Kilde: Udenrigsministeriet Vis mere Luk

Nervøse for nedlukning

Selvom det også indgår i parrets overvejelser at blive i ferieparadiset, er der mange overvejelser, som spiller ind.

- Vi hører fra lokale medier hernede, at man overvejer at lukke Phuket ned for at begrænse smittespredning, så vi er nervøse ved, om vores forsikring dækker, hvis vi vælger at blive, og der så lukkes ned.

- Vi tager begge medicin, som vi ikke kan få hernede, og vi har kun medicin med til den periode, vi skulle være her, siger Tom Seidelin.

På lørdagens pressebriefing adresserede direktør i Udenrigsministeriet Erik Brøgger de bekymringer, som Tom Seidelin og Vivi Elimann deler med mange andre danskere i udlandet.

- Hvis man strander, skal man først og fremmest tage det med ro og ikke tænke den ubehagelige situation helt ud, før man måtte stå i den. Så skal vi nok hjælpe, siger han.

Den manglende kontakt til ambassader både i Thailand og andre steder, blev forklaret som et teknisk problem.

- Ambassaden er åbnet både i Thailand og andre steder. Det er noget teknisk, som gør, at telefonerne som regel omstilles til Danmark i weekenderne, og vi arbejder på at få omkodet vores telefoner, siger Erik Brøgger.

