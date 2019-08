Tom ramt: Nu er hans hobby forbudt

Hvis du vil undervandsjage efter mørkets frembrud, så kan det ikke længere blive med harpun, håndspyd eller andre spidse redskaber om natten.

Det har EU bestemt. Det sker på trods af, at hobbyen anses for fuldstændig ufarlig i Danmark.

Forbuddet kommer til at gå ud over de op mod 10.000 danskere, som i deres fritid holder af at undervandsjage. Det er for mange hobbyfiskere umuligt at komme ud i vandet inden mørkets frembrud. En af dem er praktiserende læge Tom Helm Pedersen, som får svært ved at jonglere både familie, job og den nye regel.

Må droppe hobby

- Vores højsæson er jo normalt fra oktober til marts. Men i den periode er det blevet umuligt nu, fordi det er mørkt, inden jeg får fri fra arbejde. Jeg synes, det er kritisabelt, at de ikke tager hensyn til de forskellige lande. Hvorfor skal de blande sig i, hvad jeg laver i Thyborøn?, undrer Tom Helm Pedersen sig.

EU-bestemmelsen har fået undervandsjægeren Tom Helm Pedersen til at tænke i nye baner og udstyr. Han tester en hjemmelavet snare, for at se, om det kan give lige så god fangst, som harpunen kunne.

Ekspert i fridykning og undervandsjagt Morten Rosenvold Villadsen synes ikke, der er nogen grund til, at forbuddet skal ramme Danmark.

- Der er ingen begrundelse for, at der er kommet det her forbud. Det virker sådan lidt mere som en 'hovsa, ups', at det er blevet stemt igennem som gældende i Danmark, siger han.

Allerede forbudt

Bestemmelsen burde kun gælde kommercielt overfiskeri i middelhavsområdet, mener fiskeriordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen.

- Det giver jo mening at lave et forbud, der hvor der er problemer, for eksempel i Middelhavet. Men det er jo drønærgerligt, at de her regler nu i min optik fuldstændig uberettiget rammer fritidsfiskere i Danmark, begrunder han.

Han undrer sig, da det virker som om, at de europæiske lande er blevet skåret over en kam. Det har nemlig indtil nu været lovligt i Finland og Danmark, som de eneste lande i Europa.

- Betingelserne var noget vi regulerede lokalt. Det har aldrig været et problem i Danmark førhen, siger Torsten Schack Pedersen, som fortæller, at danske politikere har kæmpet hårdt for at forhindre den nye regel i at gælde i Danmark uden held.

Reglen er lavet, fordi EU har forsøgt at lave en harmonisering.

Morten Rosenvold Villadsen er ekspert i fridykning og undervandsjagt. EU's forordning kommer til at påvirke mange, mener han. Han UV-fisker på hobbybasis og har udgivet en podcast og bøger om sit fiskeri. Foto: Astrid Rosenvold Villadsen

Morten Rosenvold Villadsen føler, at folk i Danmark er blevet ofre for EU's harmoniserede regler.

- Det er frustrerende at blive udsat for sådan en form for maskineri, som ikke tager hensyn til regionale forskelle, siger Morten Rosenvold Villadsen.

Og netop den reaktion er Torsten Schack Pedersen bange for.

- Jeg frygter, at det kan bidrage til, at ting som dette kan puste til en utilfredshed over EU, fordi folk tænker: Hvorfor skal EU blande sig i det? Det ærgrer mig som glødende EU-tilhænger, siger Torsten Schack Pedersen.

Den mest eftertragtede fisk at komme hjem med som undervandsjæger er en havørred.