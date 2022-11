Tomme butikker på stribe: - På katastrofekurs

Der er ikke mange butikker tilbage at handle i, når man gæster City Vest i Aarhus. Ejendomsmæglere frygter for flere tomme butikker

For 50 år siden var det Danmarks mest moderne center.

I dag står to ud af tre butikker i City Vest ved Brabrand i Aarhus tomme, skriver TV 2 Østjylland.

Der er dog langtfra tale om et enkeltstående tilfælde. Landsdækkende ejendomsmæglere frygter nemlig, at der vil være store problemer med at leje erhvervslejemål ud i fremtiden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tomme, livløse butiksruder i gågader og butikscentre kan blive hverdag rundt om i landet. Foto: Claus Bonnerup

Står ved afgrunden

Senest har en række kendte kæder som Kop og Kande, Neye og H&M drejet nøglen om i City Vest. Det er ikke et godt tegn, lyder det fra Bruno Christensen, der var centrets første chef, da det åbnede i 1972.

- Centret er på en katastrofekurs. Det har det været gennem nogle år, og min vurdering er, at det er nået helt ud til afgrunden, hvor det ikke står til at redde, siger Bruno Christensen, der i dag er detailhandelsekspert, til TV 2 Østjylland.

Annonce:

Ham mener derfor, at man bør rive City Vest ned, da det ikke giver mening at have et center, hvor godt 40 af de 65 tilgængelige lejemål står tomme.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladet har tidligere været på gaden i danske byer, som er presset af tomme gågader.

Frygter fremtiden

På landsplan er antallet at tomme butikker faktisk faldet en smule fra andet til tredje kvartal, lød det tidligere på måneden fra erhvervsmæglernes portal Ejendomstorvet.dk.

Der er dog fortsat flere ledige erhvervslejemål i skrivende stund end i samme periode sidste år. I alt står 2,7 procent af udbudte butiksarealer tomme rundt om i landet.

Hos flere ejendomsmæglerkæder vurderer man over for Ejendomstorvet.dk, at flere butikker må opsige lejemålet i den kommende tid.

Annonce:

- Vi kan frygte, at tomgangen vil stige mærkbart. Normalt siger man, at dagligvarebutikker altid klarer sig – vi skal jo alle have mad og andre fornødenheder. Men de stigende elpriser gør meget ondt, fordi kølevarer og frostvarer nu engang kræver meget elektricitet, siger Peter Winther, mangeårig partner i Colliers International.

Hos EDC er meldingen nogenlunde den samme fra detailchef Poul Erik Bech.

- Min fornemmelse er, at spisestederne mangler gæster, og samtidig er de ramt af høje energipriser og skal snart betale lån til eksempelvis udskudt moms tilbage.

Han mener dog, at det er for tidligt at tage sørgebindet på.

- Før holdt flere udlejere fast i deres lejekrav, fordi de mente, at detailhandlen med coronaen blev ramt af noget midlertidigt. Med den økonomiske situation vurderer mange udlejere efterhånden, at butikkerne mere vedvarende er ramt af nogle udfordringer, og derfor er de begyndt at slække på lejekravene, pointerer detailchefen.