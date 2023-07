Tomme pools i Spanien: Kan ramme din ferie

Tørken forsætter i den sydlige del af Europa.

Det har resulteret i at flere kommuner i den sydlige del af Spanien nu lukker for vandet om natten i et forsøg på at spare på det.

Og det kan potentielt ramme flere danskere, der eventuelt pønser på at tage en tur sydpå til ferieregionen Costa Del Sol, også kendt som solkysten.

Det skriver Berlingske.

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder.

Poolen er lukket

Som en del af forsøget på besparelser har de spanske myndigheder indført et større forbud for brugen af vand til flere ting. I flere kommuner omkring byen Malaga er det for eksempel blevet forbudt at vande haver, planter, parker og golfbaner, samt at fylde eller genfylde vandbassiner.

Målsætningen fra de spanske myndigheder er således at formindske vandforbruget med minimum 20 procent for at sikre, at der er drikkevand nok til befolkningen. En nødvendig besparelse, da der lige nu kun er vand nok svarende til ni procent af den totale kapacitet af vandresvoiret.

Samtidig er der chancer for, at forbuddet vil udvides til flere kommuner i landet.

Er du dansk turist, der skal til Spanien, kan du med andre ord altså risikere en knastør ferie - de første pools er nemlig allerede blevet lukket.

Vil ramme turistindustrien hårdt

Udsigterne til de mange vandbesparelser har vakt bekymring blandt flere i turistindustrien i Spanien, der lige nu står til at slå rekord med 11,5 millioner besøgende i år.

De allerede tørkeramte kommuner står dermed til at blive endnu mere tørlagt, da de mange turister vil mangedoble befolkningsantallet.

I 2022 målte Europa sin varmeste sommer nogensinde i månederne mellem juni til august. Her målte Spanien sin varmeste sommer til dato, der blandt andet resulterede i 4000 personer døde ifølge Berlingske.