Tomme Tønder: Vi mangler de unge

Det er hørt før - folk flygter fra landdistrikterne. Politikerne kommer med udligningsreformer, planer og løfter. Men stadig viser tallene, at folk flytter væk fra yderkommunerne.

Tønder er en af de tre kommuner, som er hårdest ramt.

1. januar 2020 boede der 37.366 mennesker i hele Tønder Kommune. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Den helt friske tabel fra april 2021 viser et befolkningstal på i alt 37.022.

Det er en nedgang på 344 personer.

Hvorfor kan Tønder ikke få vendt skuden?

Ekstra Bladet har besøgt byen i håbet på svar.

Sjældent ung og iværksætter i Tønder

På gågaden af Tønder ligger restaurant Steaken. Det er et af tre steder, som henvender sig til unge i Tønder.

- Lige nu vil jeg sige, at der faktisk ikke er noget her i byen for unge mennesker, andet end selvfølgelig hos os, hvor man kan få cocktails, og to andre steder, siger kok og ejer af Steaken, Nico Adriano Wendicke, der er født i Tønder Kommune.

Mange ting er ændret på meget få år i Tønder - blandt andet skolegangen. - Da jeg gik i folkeskole i Højer, kunne jeg gå op til niende klasse. Det kan man ikke længere - nu bliver alle ældre elever samlet herinde i Tønder, for ellers er der jo ikke børn nok, siger Nico Adriano Wendicke. Foto: Ernst van Norde

Selvom Nico Adriano Wendicke har en stor omgangskreds i området, er der alligevel en stor procentdel af vennerne, der er flyttet til de større byer.

- De flytter jo for uddannelsesmulighederne og for at opleve verden. Det gjorde jeg da også selv. Jeg har boet nogle år i København, efter jeg blev udlært kok. Jeg kunne ikke lære og udvikle mig hernede.

Men hvorfor har den unge herre så vendt snuden sydpå igen?

- Jeg havde ikke brug for alt det, storbyen kunne tilbyde. Jeg har det rigtig godt her. Og jeg ser også flere og flere af mine bekendte, som vender hjem igen. De får måske job hos Ecco og tager deres familie med tilbage.

- Men Ecco kan jo ikke huse alle lokale med en god uddannelse. For at Tønder bliver attraktiv, kræver det, at der kommer flere arbejdspladser herned, slutter restaurantejeren.

Borgmester enig

Mere enig kunne borgmester Henrik Frandsen (Tønder Listen) ikke blive. Han er meget bekymret for det faldende indbyggerantal i kommunen, og en af løsningerne var netop uddannelsesmuligheder.

- Vores største udfordring er, at vi ikke kan holde på de unge mennesker. Vi må ærligt indrømme, at der ikke mange muligheder, når de først er færdig med gymnasiet.

- Vi ser, at når de unge først er flyttet, er det rigtig svært for os at få dem tilbage. Derfor er det også vigtigt, at vi får uddannelsesmuligheder til området, som passer godt til vores erhvervsliv, så de bliver.

- Alternativt kunne det være uddannelser, der ikke bliver tilbudt andre steder i Danmark, slutter borgmesteren.

I Tønder er det turisme, produktionsvirksomheder og landbrug, der fylder i erhvervslivet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Næsten alle børn er smuttet

Alice Larsen og hendes mand har fået 15 børnebørn rundt omkring i Danmark. Et par stykker bor stadig i området. Afstanden afskærmer dog ikke familien fra hinanden. - Når vi har bil, er Danmark jo lille, siger Alice Larsen. Foto: Ernst van Norde

Tre ud af Alice Larsens fire børn er smuttet. De har dannet familier andre steder i landet.

Ifølge Alice Larsen er der intet for hendes børn eller børnebørn her i området.

- Det er jo helt dødt, siger Alice Larsen, der kommer trækkende med sin cykel.

- Det er fantastisk sted for os og min generation. Jeg nyder fællesskabet og lokalmiljøet. Men det er jo folk på min alder, som bor her. Der mangler uddannelse, det er vores helt store problem, siger den 77-årige cyklist.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle venner er flyttet

På den positive side synes de to søskende fra Tønder, at kommunen har meget at byde på. Blandt andet meget billige huse, som Gitte Lauritzen lige har købt et af. Foto: Ernst van Norde

Jeanette Nissen og Gitte Lauritzen er søskende og boende i Tønder Kommune. De har oplevet, at alle deres venner er flyttet.

- Vi bruger meget tid sammen som familie, for hvis jeg skal være sammen med venner eller veninder, skal jeg til Kolding eller København, siger Gitte Lauritzen.

Det samme oplever lillesøster Jeanette Nissen.

- Jeg tror, at mange oplever, at der er for langt til alting. Det er der jo også, hvis man skal læse videre eller have gode jobmuligheder, siger Jeanette Nissen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Et skridt på vejen, men langt fra

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, ser flere grunde til, at landdistrikterne generelt har det svært.

Især kommuner som Lemvig, Lolland og Tønder er dem, der har det værst.

- I grove træk er det, fordi arbejdspladserne forsvinder. Folk flytter med arbejdet. Det samme gælder uddannelsesmulighederne. Derudover er der også det økonomiske greb, der er i kommunerne.

Foto: Landdistrikternes Fællesråds

- Flere af de pressede kommuner har en meget begrænset økonomi, trods de faktisk er nogle af dem, der betaler mest i skat. Her ser vi, at det kan give borgerne en utilfredshed med serviceniveauet i kommunen.

- Vi må erkende, at den udligningsreformen ikke har været nok til at absorbere det problem, siger Steffen Damsgaard.

Ifølge Damsgaard er der dog taget nogle skridt i den rigtige retning, men der er lang vej.

- Den tidligere VLAK-regering tog jo fat i at udflytte statslige arbejdspladser. Nu arbejder S-regeringen på udflytte uddannelsesmuligheder - det var i hvert fald, hvad statsministeren sagde i sin 1. maj-tale.

- Det skaber en kæmpe forventning, siger Damsgaard, der understreger at man ikke kan løse problemerne i landdistrikterne ved at hive i kun et enkelt eller to håndtag.