Tommy fik taget i sin kontanthjælp, efter han ville kæmpe i Ukraine

44-årige Tommy Mørck har fået sanktioneret sin kontanthjælp, efter han drog mod Ukraine for at kæmpe

Tommy Mørck fra Aabenraa skal i de kommende uger spænde livremmen ind.

Selvom den 44-årige sønderjyde ellers er god til at leve sparsommeligt efter mange år på offentlig ydelse, bliver de næste 20 uger alligevel ekstra hårde.

Aabenraa kommune har nemlig sanktioneret Tommy Mørcks kontanthjælp med 33 procent i fem måneder.

Tommy Mørck mener, at politikerne burde kigge på, om der skal være nogle særlige regler, når man som frivillig vil hjælpe i situationer som den i Ukraine, og man er på offentlige ydelser. Foto: Anders Brohus

Hurtig beslutning

Da Putin invaderede Ukraine tilbage i februar, gik der ikke lang tid, før den 44-årige sønderjyde havde booket flybilletten og taget beslutningen.

- Jeg ville ned og hjælpe ukrainerne. For mig var det en nem beslutning, når det er så tydeligt, hvem der har gjort noget forkert.

Allerede i starten af marts drog Tommy Mørck med Polens hovedstad, hvor han skulle mødes med nogle bekendte og derefter videre ind til Ukraine.

- Allerede efter jeg havde taget beslutningen om at rejse, kunne jeg mærke stress i kroppen. Mit helbred er ikke så godt. Jeg kunne ikke sove, og jeg kunne ikke spise.

Hjem igen

Efter to dage i Polen måtte Tommy Mørck kaste håndklædet i ringen og vende snuden hjem mod Danmark.

- Det går mig på, at jeg ikke har kunnet hjælpe. Det var også svært for mig at efterlade mine kammerater. Men jeg måtte bare indse, at det kapitel med at rejse ud i verden er slut for mig, siger Tommy Mørck, der tidligere har været rejst et halvt år til Syrien for at kæmpe mod IS.

Kun få dage efter Tommy var landet på adressen i Aabenraa, tikkede der en mail ind fra kommunen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selvom det bliver nogle hårde måneder, er Tommy Mørck vant til at leve for små penge. Derfor er han ikke bekymret. Foto: Anders Brohus

Sanktioneret

Aabenraa kommune havde set Tommy Mørck optræde i medierne og fortælle om, at han vil rejse til Ukraine.

- Jeg ved godt, at man ikke må rejse ud af landet, når man er på kontanthjælp. Men det er helt ærligt ikke jobcenteret, man tænker på som de første, når man tager en beslutning om at rejse i krig, lyder det fra Tommy Mørck.

- Det jeg synes er kritisabelt, er, at jeg kun har været væk i to dage. Jeg har forhørt mig med kommunen, som siger, at der gælder samme regler for dem, der bare rejser over grænsen for at handle, og så dem, der tager et halvt år på ferie.

- Svarer det ikke lidt til at give samme straf til en, som stjæler et tyggegummi i Brugsen, og en, der svindler for en million, spørger Tommy Mørck.

Ekstra Bladet har kontaktet formanden for beskæftigelsesudvalget, Bjarne Laustsen (S), og forelagt ham spørgsmålet.

- Fra udvalgets side vil vi gerne have, at det er ministeriet, der forholder sig til, om der skal være nogle dispensationer i forhold til reglerne, siger Bjarne Laustsen.

- Men det er sådan i Danmark, at man skal have en aftale, når man rejser ud af landet - uanset i hvilken god sags tjeneste, det er. Og det kan jeg forstå, at der ikke var i det konkrete tilfælde.