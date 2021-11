Tommy Kenter: Mit kryds for en P-plads

Mange beboere i Indre København føler, at man ikke regner dem for mennesker med almindelige behov.

- Jeg bor i middelalderbyen i København, og her forsvinder konstant p-pladser til fordel for nogle bænke, som ingen sidder på. Det fylder hos mig og mine naboer, og det vil afgøre, hvor jeg sætter mit kryds til Kommunalvalget, fastslår Tommy Kenter.

Myt kryds går til dem, der skaffer os beboere i indre København p-pladser. Foto: Jonas Olufson

Som freelanceskuespiller og entertainer skal han bruge en bil, som han kan have sit gear i. Det kan han ikke medbringe i metro og busser.

– Vi beboere i Indre by er ved at blive forvist. Kommunens politikere opfører sig som om middelalderbyen er et museum, hvis eneste formål er at underholde turister og de mange festglade unge, som kommer i de sene aftentimer. Vi beboere tæller åbenbart ikke. Vi er for få.

Gammel Strand er et af de steder i Indre København, hvor beboerne konstant savner p-muligheder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kenter mener, at kommunen er for stor og for uoverskuelig for politikerne.

– Vi skulle opdeles i mindre enheder, for behovene på Østerbro er ikke de samme som i Indre by.

Skal en politiker have Tommy Kenters stemme, skal han eller hun sikre, at der er de nødvendige p-pladser til beboerne.

– Vi kan ikke en gang få håndværkere. De gider ikke komme, for de kan ikke parkere deres biler. Det er skørt.