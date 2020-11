Top-republikaner tordner mod Trump: Siger det ingen andre tør

Det er en skændsel mod USA, at Donald Trump fortsat nægter at erkende sit nederlag til Joe Biden, der vandt det amerikanske præsidentvalg tidligere på måneden.

Det mener top-republikaner og tidligere præsidentkandidat Mitt Romney.

I en offentlig erklæring kalder Romney det for en direkte 'udemokratisk handling' fra en præsident.

'Efter ikke at have været i stand til at finde en plausibel sag om udbredt bedrageri og tage den for nogen domstol har præsidenten nu anvendt åbenlyst pres på statslige og lokale embedsmænd for at undergrave folks vilje og omstøde valget', udtaler Mitt Romney.

Trump-advokat vækker opsigt

Ifølge Philip Rucker, der er chef for Washington Posts afdeling i Det Hvide Hus og politisk analytiker på NBC, er det en bemærkelsesværdig udtalelse:

'Mitt Romney siger endnu engang ærligt det, som ingen andre top-republikanere vil sige højt', skriver han på Twitter.

Spreder løgne

Allerede på valgnatten erklærede Trump sig som vinder, og han har adskillige gange sagt, uden at fremlægge beviser for det, at han er blevet frarøvet sejren som følge af udbredt valgsvindel.

En påstand han fortsætter med at sprede, til trods for at valgansvarlige i USA kalder 2020-valget 'det mest sikre nogensinde'.

- Der er ingen beviser på, at noget stemmesystem har slettet eller tabt stemmer, ændret stemmer eller på nogen måde er blevet kompromitteret, lød det 13. november fra en sammenslutning af føderale og statslige valgmyndigheder i USA.

Håbede til det sidste

Mitt Romney var Republikanernes præsidentkandidat i 2012, hvor han tabte til Barack Obama.

Dengang troede Romney til det sidste på, at han ville vinde nøglerne til Det Hvide Hus og havde derfor kun skrevet en sejrstale, fortalte han, da han måtte gå på scenen og erkende sit valgnederlag.

Tidligere denne måned var Mitt Romney den første top-republikaner til at ønske Joe Biden tillykke med at have vundet valget.