Top-Toy aflyser udsalg: Lukker alle butikker

Havde du set frem til at købe en masse billigt legetøj til ungerne i konkursramte BR- og Toys'R'Us-butikker i den kommende tid, må du desværre lægge andre planer.

Det store annoncerede udsalg blandt Top-Toys butikker er nemlig blevet aflyst.

Det oplyser Top-Toy over for Ekstra Bladet.

I en pressemeddelelse oplyser kæden yderligere, at samtlige butikker lukker torsdag aften, og alle medarbejdere fritstilles.

Alle butikker var ellers lukket ved årsskiftet, men i sidste uge havde kæden genåbnet fem BR-butikker og 21 Toys'R'Us-butikker forud for et planlagt udsalg, hvor butikkernes lager skulle sælges ovenpå koncernens konkurs 28. december.

Arbejder på salg

Men det udsalg er altså nu aflyst, hvorfor almindelige kunder ikke kan få glæde af at gå på rov i det resterende varelager efter Top-Toys konkurs.

Top-Toy oplyser, at beslutningen om at droppe udsalget er truffet af konkursboets kuratorer.

- Vi kan bekræfte, at der foregår nogle realitetsforhandlinger om at sælge hele eller dele af den danske del af Top-Toy. Men hvem der forhandles med og hvor langt, man er nået, det kan vi ikke sige noget om endnu, siger Lars Bo Kirk, der er fungerende talsmand for Top-Toy, til Ekstra Bladet.

Det er dermed uvist, hvad der præcis skal ske med kædens varer og butikker, men blandt andre netbutikken Coolshop, der også har enkelte fysiske butikker, har vist interesse i at overtage BR-butikker og opkøbe dele af varelageret.

Børsen har desuden berettet, at den britiske legetøjsgigant The Entertainer lurede på at overtage Top-Toy inden konkursen. Angiveligt skulle de stadig være interesseret i et opkøb efter konkursen.

Op til eventuel køber

Top-Toy afviser at kommentere konkrete forhandlinger, mulige købere og udsigten for de mange butikker.

- Hvad der sker med BR og Toys'R'Us i fremtiden, hvis det her lykkes, det må være op til en eventuel køber, siger Lars Bo Kirk.

- Så her taler vi om både brandet og de fysiske butikker?

- Ja, det kan vi jo ikke udtale os om. Men lige nu bliver der arbejdet på højtryk, og man forsøger at lukke en aftale, og så skal vi nok sige så meget, som vi kan, når vi kan, siger han.

Stadig udsalg i Sverige

Hvis man stadig er interesseret i at købe billigt legetøj på udsalg, må man nu drage uden for landets grænser.

Således meddeler Top-Toy, at det annoncerede udsalg kun er aflyst i Danmark, men at det stadig er planen, at det skal finde sted i Sverige og Finland.