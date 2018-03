Topadvokat: Jeg har fået hug for at have spidse albuer

Kvinder har sværere ved at ryge til tops i Danmark end mænd har, viser beregninger som Tænketanken Cepos har lavet for Ekstra Bladet.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage er en af undtagelserne.

Med sit eget advokatfirma har hun formået at stable en forretning på benene, der sikrer hende en plads blandt den ene procent af danskerne, der tjener allermest.

Dårlig samvittighed overfor sine børn

Men det har ikke været uden omkostninger, for selv om hun i modsætning til mange andre succesfulde kvinder har gjort det med børn og mand på sidelinjen, kæmper hun alligevel med dårlig samvittighed.

- Det kræver meget at opbygge en virksomhed og få succes, og det betyder jo, at jeg giver afkald på tid med familien. Jeg har rigtig mange lange dage væk fra hjemmet, og jeg må ofte overnatte ude, fortæller forsvarsadvokaten.

- Hverken min mand eller mine børn bebrejder mig mit fravær. Min mand har altid bakket op, og børnene indordner sig jo bare - men jeg ved selvfølgelig, at de gerne ville have, at jeg var mere hjemme hos dem, hvis de havde valget.

Hun understreger, at mænd, der er selvstændige, selvfølgelig lider samme afsavn, men det er alligevel sværere for kvinder, mener hun.

- Psykologisk tror jeg, at man som kvinde nok oftere føler dårlig samvittighed over at være så meget væk fra sine børn. Men jeg tror også, at det bliver forstærket ved, at kvinder som jeg stadig jævnligt fornemmer, at omverdenen er lidt fordømmende over for mødre, der vælger karriere frem for familien. Den fordømmelse tror jeg ikke, en mand mærker på samme måde.

Køber sig til hjælp

Gennem årene har Mette Grith Stage og hendes mand, som også er selvstændig, købt sig til hjælp i hjemmet. Ellers ville tingene slet ikke hænge sammen.

- Min indstilling er også, at hvis man er kvinde - eller mand - og skal have succes - så skal man passe på, at alt det huslige ikke falder over på ægtefællen, for det bliver for surt. Det er vigtigt, at man udliciterer de opgaver, også for at bevare ægteskabet, siger forsvarsadvokaten, som aldrig har fortrudt, at hun satsede på karrieren.

- Men i takt med, at mine sønner er blevet ældre - de er 15 og 18 år - er jeg nok blevet mere reflekterende omkring mit fravær gennem årene. Og jeg bliver indimellem trist ved tanken om, at drengene snart er voksne og måske ikke gider være så meget sammen med deres mor - og at jeg så selv har valgt at være for lidt sammen med dem i de år, hvor de var små, og jeg havde valget.

Barselsorlov var ikke en mulighed

Mette Grith Stage arbejdede som offentlig anklager, da hun fik begge sine sønner og var på barsel. Hun er fuldt bevidst om, at hvis hun dengang havde været selvstændig, ville det have sat hendes karriere voldsomt tilbage.

- Hvis du er ude af gamet i et år, så bliver du glemt. Helt sikkert.

- Har det været sværere for dig at slå igennem som kvindelig forsvarer?

- Da jeg startede op i 2007 var forsvarer-branchen domineret af mænd i 50´erne og jeg oplevede indimellem, at visse mandlige kolleger behandlede mig lidt overbærende og arrogant. Jeg følte selv, at jeg skulle være ekstra oppe på dupperne og ekstra skarp for at få respekt. Sådan er det ikke længere.

- Men noget andet, jeg har oplevet, som jeg tror hænger sammen med, at jeg er kvinde, er, at jeg har fået mange hug for – både up front og bag min ryg – at have for spidse albuer, være for ærgerrig og promovere mig for meget. Der er kun en formodning, men jeg tror ikke, at jeg havde fået samme negative skudsmål, hvis jeg havde været en mand. Så havde jeg bare gjort det godt, siger Mette Grith Stage.

Hun har også en fornemmelse af, at hun får flere hademails end sine mandlige kolleger.

- Det er mails fra almindelige danskere - primært mænd - som synes, jeg er helt forfærdelig. De referer ofte til noget i stil med, at jeg er en luder eller lignende mindre flatterende ting. Det, tror jeg også, er udtryk for, at mange mænd har svært ved at acceptere en kvinde, 'som fylder noget'. Dette interview vil formentlig også udløse grimme kommentarer.

