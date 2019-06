Topchef afslører skjult kaffetrick: Afgør om du får jobbet

De fleste danskere, der skal til en jobsamtale, vil sandsynligvis have størst fokus på at være forberedt, præsentabel og udstråle professionalitet.

Men hvis man skal ansættes i den new zealandske softwarevirksomhed Xero, er det dog en helt anden ting, man skal have fokus på.

Det fortæller Trent Innes, direktør i den australske gren af den new zealandske softwarevirksomhed Xero, der har over 2500 ansatte og omsætter for to milliarder kroner om året i til The Venture Podcast.

- Jeg afslører nok alle mine mørke hemmeligheder nu, men hvis du kommer ind til en samtale med mig, vil jeg tage dig med ned til et af vores køkkener. Herfra vil du altid medbringe noget at drikke - hvad enten det er et glas vand, kaffe, te eller selv en sodavand, siger han og fortsætter:

Headhunternes bedste tips: Sådan får du mere i løn

- Den drink tager vi med tilbage til lokalet, hvor vi har samtalen. Og en af de ting, jeg altid kigger efter, når det er slut, er: Tilbyder personen at tage den tomme kop med tilbage til køkkenet?

Trent Innes, der har ansvaret for den australske del af virksomheden, uddyber pointen bag sit særlige trick til at afsløre ansøgerens sande personlighed.

- Det, jeg ledte efter, var den mest simple opgave, som alle i organisationen udførte. Men som stadig er super vigtig, og som siger noget om folks ejerskab over egne handlinger.

- Hvis du kommer ind hver dag på Xero, vil du se, at vores køkkener altid er super rene og funklende, fordi vi har et koncept med at vaske op efter os selv - og det førte vi så videre til jobsamtalerne.

Ifølge Trent Innes klarer de fleste testen, selv om han faktisk ikke 'tvinger' kandidaterne til rent faktisk at gå tilbage med koppen. Kun fem-ti procent dumper.

Se også: Emma nåede at søge 20 jobs - så opdagede hun fejlen i cv’et

- Vi ville sikre os, at vi virkelig har folk, der tager ægte ejerskab. Det er det, jeg leder efter.