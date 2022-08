Topchef forarger: - Socialister overtager det hele

En udtalelse fra John Mackey har fået supermarkedkæden Whole Foods' kunder til at se rødt.

Mackey, der er medstifter af og administrerende direktør i amerikanske Whole Foods, gæstede for nylig Reason Magazines podcast.

Her lagde han ikke fingre imellem, da snakken faldt på USA's nuværende regering. Ifølge Mackey er socialister nemlig ved at 'overtage' hans land.

- Min bekymring er, at jeg føler, at socialister er ved at overtage det hele. De marcherer lige igennem. De overtager uddannelsessystemet. Det ser ud til, at de har overtaget en masse virksomheder. Det ser ud til, at de har overtaget militæret. Og det fortsætter bare, lød det fra multimillionæren.

Frihed og kapitalisme

70-årige John Mackey fortsatte herefter med at sige, at han tror på to ting - frihed og kapitalisme:

- Du ved, jeg er kapitalist helt ind i hjertet, og jeg tror på frihed og kapitalisme. De er mine to kerneværdier. Og jeg føler, du ved, ytringsfriheden i dag og fokus på mere våbenregulering, de friheder jeg har taget for givet det meste af mit liv, de er under pres.

John Mackey var med til at stifte Whole Foods tilbage i 1980, og siden er supermarkedkæden, der primært sælger økologiske, lokaltproducerede og plantebaserede varer, blevet en guldgrube.

Crazy John

I 2017 købte Amazon supermarkedkæden, der har omkring 500 fysiske butikker i USA, Canada og Storbritannien, men John Ma han til september træder tilbage. Og netop af den grund er han med egne ord klar til at være mere 'åbenmundet' om sin politiske overbevisning.

- Snart kommer I til at høre meget mere om 'crazy John', der ikke længere tier stille. Jeg har seks uger tilbage.. Om seks uger kan jeg tale meget mere om politik, end jeg kan i dag, sagde Mackey.

topchef John Mackey går på pension til september. Foto: Ritzau Scanpix

Opfordrer til boykot

På sociale medier trender hashtagget #boycottwholefoods, og flere tusinde vrede brugere har skrevet, at de efter udtalelsen ikke længere vil handle i supermarkedkæden.

Det er dog ikke første gang, at Whole Foods deler vandene.

I november 2020 forbød ledelsen sine medarbejdere i 14 canadiske butikker at bære en valmue på uniformerne for at ære landets mange veteraner, da det blev anset for værende en politisk sag, skrev CBC News dengang.