Topchef forlod stilling: Død to dage senere

Søndag oplyste legetøjsproducenten Hasbro, at deres topchef Brian D. Goldner trådte tilbage med øjeblikkelig virkning.

To dage senere er han død.

Det oplyser Hasbro, der bl.a. står bag brætspillet Monopoly, My Little Pony og Transformers-figurerne, i en pressemeddelelse.

I august sidste år fortalte 58-årige Brian D. Goldner, at han havde været i kræftbehandling siden 2014. Hasbro oplyser dog ikke noget om dødsårsagen.

Brian D. Goldner har været direktør i firmaet siden 2008, og han spillede en vigtig rolle i firmaets overgangs fra kun at være et legetøjsfirma til også at være et firma, der fokuserede på underholdnings- og filmbranchen.

Den afdøde direktør var bl.a. med som producer på filmen Transformers i 2007, og han står desuden bag flere af filmene og TV-serierne til My Little Pony.

Hasbro begræder tabet af Brian D. Goldner, som de beskriver som 'hjertet og sjælen' af firmaet.

Brian D. Goldner efterlader sig en kone og deres fælles datter.