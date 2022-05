Topchef skrider fra Ecco

Problemer hober sig op for det familieejede danske skofirma Ecco.

Først røg de ud i en massiv shitstorm, da virksomheden meldte ud, at de agtede at blive i Rusland på trods af landets invasion af Ukraine.

Nu siger virksomhedens chef for den europæiske afdeling, Claus Flyger Pejstrup, farvel til det danske skoimperium.

Det skriver Finans.

Topchefen bekræfter overfor Finans, at han siger farvel til Ecco, men melder ikke grunden hertil.

Bruddet sker blot et år efter, at Pejstrup kom til efter en karriere hos Lego.

Claus Flyger Pejstrup er ikke den eneste, som siger farvel til Ecco i den svære tid.

Virksomheden sagde også farvel til Steen Borgholm i 2021, der har en lang karriere som administrerende direktør hos Ecco bag sig.

Russiske problemer

Ecco meldte ud at de ønskede at blive i Rusland, selvom flere andre danske og vestlige virksomheder valgte at flytte ud af landet efter invasionen af Ukraine.

Mange af virksomhedens samarbejdspartnere valgte efterfølgende at trække sig fra samarbejdet med Ecco.

- Der er ingen lette valg her, og vi træffer måske det svære af dem. Jeg har gennem årene stået over for mange vanskelige udfordringer, men ansvaret lige her som adm. direktør er nok det hidtil sværeste i min erhvervskarriere, siger topchefen i Ecco, Panos Mytaros, til Finans.

Skokoncernen har i omegnen af 250 butikker i Rusland.