Topchef stopper hos Aller

Lars Sander Matjeka stopper som adm. direktør for Aller Media A/S, oplyser selskabet i en pressemeddelelse

Aller Media A/S skal have ny adm. direktør, da deres nuværende direktør, Lars Sander Matjeka, stopper med øjeblikkelig virkning efter gensidig aftale.

Det oplyser Aller Medier A/S i en pressemeddelelse, hvor selskabet samtidig fremlægger deres årsregnskab for 2018/2019.

- Bestyrelsen er sammen med Lars Sander Matjeka kommet til den konklusion, at der er behov for nye kræfter til at tage selskabet med dets kompetente medarbejdere videre, skriver Aller Media A/S blandt andet i pressemeddelelsen.

Udgiverredaktør hos Aller Media A/S Charlotte Riparbelli konstitueres som adm. direktør for selskabet, indtil Aller Media A/S har fundet en afløser for Lars Sander Matjeka.

Aller Media A/S står blandt andet bag ugebladene SE og HØR og Billed-Bladet.

Lars Sander Matjeka har været direktør for Aller Media A/S siden 2017.