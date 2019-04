Topchef stopper med øjeblikkelig virkning

Christian Friis Bach stopper som Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp med virkning fra 24. april.

Det bekræfter Dansk Flygtningehjælp over for Ekstra Bladet.

I en pressemeddelelse fortæller forkvinde for Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg, Agi Csonka:

-'Christian er en visionær og idérig leder, som har sat mange spændende udviklingstiltag i gang. Vilkårene for internationale humanitære organisationer er i disse år under stærkt pres. Det kræver knivskarpe ledelsesmæssige prioriteringer at føre organisationen videre i dette landskab og give medarbejderne de bedst mulige arbejdsbetingelser for at hjælpe flygtninge verden over. Et enigt forretningsudvalg vurderer, at der er behov for en anden ledelsesprofil til at føre Dansk Flygtningehjælp godt igennem de nødvendige forandringer, således at positionen som en af verdens førende humanitære organisationer videreføres'.

HR-direktør Mads Egeskov Sørensen er udpeget som fungerende daglig leder.

Christian Friis Bach tiltrådte som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp d. 1. november 2017. Før det var han undergeneralsekretær i FN samt formand for FN's økonomiske kommission for Europa. Han blev valgt til Folketinget ved valget i 2011 og sad i Folketinget indtil 2014. Han var minister for udviklingsbistand fra 2011, indtil han trådte tilbage i 2013.

Ekstra Bladet arbejder på en udtalelse fra Christian Friis Bach.