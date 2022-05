Topchefer sparket ud

To topchefer er på vej ud af Twitter ifølge et internt notat

Det er ikke mange uger siden, at verdens rigeste mand, Tesla-direktøren Elon Musk, købte det sociale medie Twitter for svimlende 44 milliarder dollars, svarende til 305 milliarder kroner.

Og allerede nu sker der forandringer i ledelsen hos mediegiganten.

Ifølge et internt notat stopper to af mediets topchefer nemlig med øjeblikkelig virkning.

Det skriver The New York Times.

Elon Musk har fået accepteret et bud på 44 milliarder dollars for at købe Twitter. Det svarer til omkring 300 milliarder danske kroner. Joe Skipper/Reuters

To topchefer ud

Kayvon Beykpour, Twitters forbrugerchef, forlader og vil blive erstattet af Jay Sullivan, ifølge det interne notat til personalet, som blev indhentet af The New York Times.

Kayvon Beykpour har også selv været ude og bekræfte nyheden på Twitter.

- Det er afgørende at have de rigtige ledere på det rigtige tidspunkt. Sullivans evne til at inspirere, bevæge sig hurtigt og drive forandring er, hvad Twitter har brug for nu og i fremtiden, skriver Parag Agrawal, administrerende direktør for Twitter, i notatet til personalet.

Udover Kayvon Beykpour forlader også Bruce Falck, Twitters økonomichef, også virksomheden.