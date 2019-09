Topchefer stopper i Nordea

Nordeas nye danske koncernchef, Frank Vang Jensen, skifter efter få dage på posten ud i ledelsen.

Vicekoncernchef og Group Chief Operating Officer Torsten Hagen Jørgensen og Chief People Officer Karen Tobiasen er fortid i Nordeas ledelse.

Det oplyser banken i en fondsbørsmeddelelse.

Vicekoncernchefen udtræder af koncernledelsen med øjeblikkelig virkning, 'men vil stå til rådighed for at sikre en ordentlig overdragelse af sine ansvarsområder', fremgår det af fondsbørsmeddelelsen.

- Torsten Hagen Jørgensen har i mange år spillet en vigtig rolle i at lede transformationen af Nordea som vicekoncernchef og Group COO. Torsten Hagen Jørgensen har haft mange roller i Nordea gennem en lang karriere, og han har med succes stået i spidsen for mange ansvarsområder i koncernen, skriver banken.

Se også: Dansker udpeget som ny koncernchef i Nordea

Også Karen Tobiasen stopper i Nordea med øjeblikkelig virkning.

- Karen Tobiasen har været en drivende kraft i transformationen af Nordeas virksomhedskultur og alle dele af medarbejderdimensionen. Hun har inspireret alle medarbejdere til løbende forbedringer inden for forandring og innovation, oplyser Nordea.

Varslede ny strategi

Det er kun fem dage siden, at Nordea udnævnte danske Frank Vang-Jensen som koncernchef. Han kom til Nordea i 2017 og var indtil i torsdags bankens landechef i Danmark.

I forbindelse med sin tiltræden luftede den nye topchef, at en ny forretningsstrategi er under opsejling.

- Det ville være nemt for mig at komme med en plan for strukturelle forandringer eller en spareplan - men det kommer ikke til at ske lige nu, sagde den nytiltrådte direktør i forbindelse med et pressemøde torsdag.

Se også: Smidt ud af Nordea: Jens' tusindkronesedler er uønskede

Se også: Dansker bliver ny koncernchef i Nordea

Se også: Fem banker frifinder sig selv i sagen om tabsgivende investeringsprodukter

Se også: Nordea nedjusterer skøn for verdensøkonomien