Topcheferne: Derfor bor vi ikke i Esbjerg

Fire ud af ti kommunale topchefer i Esbjerg bor ikke i byen. Nogle af dem bor så langt borte som Aarhus, Herning og Odense - samtidig med, at de skal forsøge at lokke folk til byen.

Det er et kæmpe problem, men de borgere, som Ekstra Bladet har talt med, men hvorfor bor de egentlig ikke i Esbjerg? Det giver nogle af cheferne her en forklaring på.

Kommunaldirektøren: Det er ikke nemt at flytte

Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, som bor i Kolding, siger, at hun vil gøre alt, hvad der står i hendes magt for at få folk til Esbjerg.

- Men man må erkende, at mobiliteten er anderledes i forhold til for 20 år siden. Nu bosætter man sig et sted og vælger de spændende jobs til. Det er ikke så nemt at flytte. Men dedikationen følger jobbet. Man skal give sig selv et hundrede procent. Vi er professionelle og vil godt køre for at få et godt job.

- Bør du ikke gå forrest og vise det gode eksempel?

- Jo, men jeg vil ikke sige det på den måde. Man kan ikke flytte sig, hver gang man skifter job. Folk har hjem, børn og en ægtefælle, som også har et arbejde.

Jeg er stolt over, at vi kan rekruttere dygtige folk til Esbjerg, selv om de ikke bor her.

Hvad med skattekronerne

- Du får en høj løn. Men skattekronerne lægger du i en anden kommune?

Jeg forstår problemstillingen. Men andre pendler ud af Esbjerg om morgenen. Det går lige op.

Rikke Vestergaard lægger vægt på, at hun er meget synlig i byen.

- Jeg er rundt på virksomhedsbesøg, laver netværksting og går til sociale arrangementer. Jeg tror efterhånden, at jeg bruger Esbjerg by mere end Kolding.

Lufthavnschefen: Jeg flytter måske

Chefen for Esbjerg Lufthavn, Susanne Kruse Sørensen, tiltrådte sin nye stilling 1. august i år. Hun flyttede for nylig sammen med sin mand fra Slagelse - til Nyborg.

- Hvorfor flyttede du ikke til Esbjerg?

- Jeg vil bestemt ikke udelukke, at jeg flytter til byen. Lige nu er jeg bosat på Fyn, hvor vi har købt en udlejningsejendom. Men jeg har netop været ude at se på hus i den nordlige bydel. Esbjerg er en skøn by med masser af dejlig natur omkring sig. Det er vigtigt, at man involverer sig i den by, som man arbejder i. Så jeg vil bestemt ikke afvise, at jeg flytter til Esbjerg, siger Susanne Kruse Sørensen.

Eks-rektor: Det var nødvendigt at flytte

Erling Petersson er tidligere rektor på Esbjerg Gymnasium. Da han tilbage i 1998 fik tilbudt jobbet på gymnasiet, rykkede han hele familien op fra Odense og flyttede vestpå. Et valg som han aldrig har fortrudt.

- For mig var der ingen tvivl om, at jeg skulle bo i byen. Det var en markering af, at jeg ville byen. Synligheden var vigtig, når man skulle bygge et netværk op.

- Bør byens topchefer flytte til byen?

- Det vil jeg ikke blande mig i. Man kan arbejde på mange forskellige måder. For mig var det en klog beslutning. Som rektor var det nødvendigt at være markant og skabe alliancer. Det kunne jeg ikke have gjort uden at bo i byen. Når man bor her, fornemmer man dens særlige puls og atmosfære. Og lokalbefolkningen kan mærke en. Folk skal mærke, at man vil dem, fastslår Erling Petersson, som i dag er leder for Education Esbjerg, der skal skaffe flere på uddannelsespladser og studerende til Esbjerg.

