Topchefers løn steget 50 procent siden finanskrisen

Især personer med en i forvejen høj indkomst har fået mere i lønposen siden finanskrisen.

Mens den gennemsnitlige borger fra 2010 til 2017 har oplevet en indkomstfremgang på knap otte procent efter skat, er danske topchefers indkomst i samme periode steget med 50 procent.

Det viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelses Erhvervsråd (AE), skriver Information.

I undersøgelsen betegnes topchefer som chefer i virksomheder med mindst 200 ansatte. Dermed omfatter undersøgelsen over 800 private virksomheder.

Lars Andersen, der er direktør i AE, mener, at tallene er udtryk for, at der ikke er så stor lighed i Danmark, som vi bryster os af.

- Vi kan se, at de rigeste i den grad stikker af, og at det billede, vi har af os selv som et meget lige land, begynder at krakelere. Sammenlignet med mange andre lande, har vi stadig en høj grad af lighed, men vi er på gal kurs, siger han til Information.

Topcheferne har altså haft den største lønfest, og i det hele taget er de ti procent med de højeste indkomster godt med. Deres indkomst er vokset med 18 procent siden krisen.

Det er dobbelt så stor en stigning, som gennemsnitsborgeren har oplevet, når det kommer til indkomst.

Til gengæld er de ti procent med de laveste indtægter i Danmark blevet fattigere fra 2010 til 2017. Gruppens realindkomst er faldet med knap fire procent.

Dermed er gruppen den eneste, der siden finanskrisen har oplevet, at de har færre penge at gøre med.