Topdiplomat går fri af Tibet-skandale

Tibet-skandalen får ingen konsekvenser for nuværende ansatte i Udenrigsministeriet.

Det på trods af, at Tibetkommissionen for fem dage siden vurderede, at ministeriet sammen med PET i årevis har vægtet kinesiske handelsinteresser over Grundloven.

Udenrigsministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at man siden mandag har foretaget en vurdering af, hvorvidt der skal indledes en personalesag mod udenrigstjenestens FN-ambassadør i New York, Martin Bille Hermann.

Han spillede en nøglerolle i forbindelse med flere kinesiske statsbesøg, hvor demonstranter blev stækket, og i flere tilfælde har Martin Bille Hermann modtaget mails fra chefer i ministeriet, hvor der tales om at skærme demonstranter og om 'ingen ansigtstab.

Men han greb ikke ind over for den kultur, der tilsyneladende har eksisteret i ministeriet, og det kritiserede kommissionen.

'Martin Bille Hermann havde særlig anledning til at tage skridt til at informere om, at de kinesiske ønsker ikke måtte føre til, at anti-kinesiske demonstrationer blev holdt uden for præsidentens syns- og hørevidde, og at det er kritisabelt, at dette ikke skete' skrev kommissionen i beretningen, der blev offentliggjort mandag.

Martin Bille Hermann har en lang og gloværdig karriere i Udenrigsministeriet. Her ses han i gråt jakkesæt sammen med Nick Hækkerup i Indonesien, hvor Hermann var ambassadør fra 2012 til 2014. Foto: Privatfoto

Tillid til kritiseret ambassadør

Men efter at have tygget på kritikken freder ministeriet FN-ambassadøren.

'Udenrigsministeriet har i dag truffet beslutning om, at ministeriet efter en samlet vurdering af sagsforløbet ikke vil indlede en personalesag i forhold til ambassadør Martin Bille Hermann,' skriver ministeriet og tilføjer:

'Det bemærkes, at kommissionens centrale kritik af Udenrigsministeriets daværende håndtering af de pågældende besøg vedrører et kollektiv af medarbejdere, hvoraf Martin Bille Hermann tilfældigvis er den eneste, der fortsat er ansat i statens tjeneste.'

Udenrigsministeriet nærer fortsat fuld tillid til Martin Bille Hermann, lyder det afsluttende.

Kommission skød Hermanns kritik ned

I Tibetkommissionens beretning fremgår det, at man i den første kommissionsberetning fra 2017 ville have udtalt kritik af Martin Bille Hermann, hvis man kendte til de forhold, der er kommet frem under den nye kommissionsundersøgelse.

Martin Bille Hermann har via sin bisidder afgivet et langt høringssvar til kommissionen, hvori han kalder kritikken 'forfejlet', og at den 'hviler på et faktuelt forkert grundlag'.

Høringssvaret har dog ikke fået kommissionen til at ændre i sine vurderinger af Martin Bille Hermann, fremgår det.