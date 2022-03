Topdiplomater får tæv i Tibet-skandale

De stolte embedsmænd i Udenrigsministeriet må have haft røde ører, da de mandag læste Tibetkommissionens beretning.

Hvis de altså turde åbne den, for det er barsk læsning.

'Det er kommissionens samlede indtryk, at Udenrigsministeriets håndtering af kinesiske besøg i Danmark generelt har været præget af en forvaltningskultur, hvor hensynet til at undgå at støde de kinesiske gæster for at sikre danske handelsinteresser mv. er sat over grundlovens og EMRK´s (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, red.) beskyttelse af forsamlings- og ytringsfriheden.'

Kommissionen konkluderer, at ministeriet sammen med PET i årevis har spillet en nøglerolle i forbindelse med de kinesiske statsbesøg, hvor demonstranter er blevet krænket og skærmet af Københavns Politi, og flere højtplacerede embedsmænd udpeges af kommissionen som hovedpersoner i skandalen.

Blandt andet Danmarks nuværende FN-ambassadør i New York, Martin Bille Hermann, der også er tidligere ambassadør i Indonesien.



Martin Bille Hermann har en lang og gloværdig karriere i Udenrigsministeriet. Her ses han i gråt jakkesæt sammen med Nick Hækkerup i Indonesien, hvor Hermann var ambassadør fra 2012 til 2014. Foto: Privatfoto

Ville have udtalt kritik

Han var i 2009 og 2012 dybt involveret i planlægningen af kinesiske besøg i København, og begge gange modtag han mails, hvori hans overordnede cirklede om at afskærme anti-kinesiske demonstranter og om vigtigheden af 'ingen ansigtstab'.

Men han greb ikke ind over for den kultur, der tilsyneladende har eksisteret i ministeriet, og det kritiserer kommissionen.

'Martin Bille Hermann havde særlig anledning til at tage skridt til at informere om, at de kinesiske ønsker ikke måtte føre til, at anti-kinesiske demonstrationer blev holdt uden for præsidentens syns- og hørevidde, og at det er kritisabelt, at dette ikke skete' skriver kommissionen.

Det tilføjes, at man i den første kommissionsberetning fra 2017 ville have udtalt kritik af Martin Bille Hermann, hvis man kendte til de forhold, der er kommet frem under den nye kommissionsundersøgelse.

Martin Bille Hermann har via sin bisidder afgivet et langt høringssvar til kommissionen, hvori han kalder kritikken 'forfejlet', og at den 'hviler på et faktuelt forkert grundlag'.

Høringssvaret har dog ikke fået kommissionen til at ændre i sine vurderinger af Martin Bille Hermann, fremgår det.

Tidligere topchefer slipper

Foruden Martin Bille Hermann nævnes de tidligere departementschefer, Claus Grube og Friis Arne Petersen, som centrale skikkelser i skandalen, og ifølge kommissionen er deres placering i ministeriet et bevis for, at man på øverste niveau kendte til kulturen, hvor de kinesiske ønsker blev imødekommet.



Tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, Claus Grube, har i flere omgange bragt sig selv i fokus i Tibet-sagen, fordi han har skrevet mails og foretaget telefonopkald, der peger i retning af den kultur, som kommissionen nu kritiserer. Foto: Udenrigsministeriet

Begge er dog fratrådt ministeriet og gået på pension, og derfor kan de ikke drages til ansvar, lyder det.

'Begge er fratrådt i Statens tjeneste på tidspunktet for afgivelsen af denne beretning, hvorfor kommissionen må undlade at foretage en retlig vurdering i forhold til Claus Grube og Friis Arne Petersen.'



Tidligere direktør i Udenrigsministeriet, Friis Arne Petersen, der også har været ambassadør i USA, Kina og og Tyskland. Emil Helms/Ritzau Scanpix

Konsekvenser er hemmelige

I Udenrigsministeriet vil der blive handlet på den kritik, der rejses af ministeriets rolle i Tibet-sagen.

Det forsikrer udenrigsminister, Jeppe Kofod.

'Det er en kritik, ministeriet tager til efterretning og vil handle på, ligesom der de senere år løbende er taget en række initiativer i Udenrigsministeriet for generelt at styrke fokus på de retlige rammer for organisationens arbejde,' lød det mandag fra ministeren i en pressemeddelelse.

Det er dog uvist, hvilke konsekvenser sagen får for topdiplomaten, Martin Bille Hermann, der gør tjeneste i New York som FN-ambassadør.

Kommissionen har nemlig besluttet at lade det være op til de enkelte myndigheder at drage et evt. disciplinært ansvar mod de ansatte, der får kritik.

Det betyder, at sagen om Martin Bille Hermann vil blive håndteret som en personalesag, lyder det fra Udenrigsministeriet.

'De respektive ansættelsesmyndigheder, inklusiv Udenrigsministeriet, skal nu tage stilling til, om beretningen måtte give anledning til yderligere. Også i den forbindelse skal der selvsagt lægges vægt på den lange tid, der er forløbet, siden besøgene fandt sted. Vi kan ikke derudover kommentere på personalesager.'