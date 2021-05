Topdirektør færdig hos dansk gigant

Den danske virksomhed Coop, der står bag store supermarkedskæder som Fakta, Brugsen og Kvickly, skal have ny koncerndirektør.

Det står klart, efter at den nuværende chef, Jens Visholm, er færdig på posten ved udgangen af juni.

Det skriver Coop i en pressemeddelelse.

Her lyder det fra administrerende direktør Kræn Østergård Nielsen:

'Siden min tiltrædelse som adm. direktør efteråret 2020 har vi løbende drøftet Jens’ fremtid i Coop, og desværre har vi ikke kunnet finde en gensidigt tilfredsstillende permanent rolle til Jens i den nye organisation, hvorfor vi nu er blevet enige om at skilles.

Men jeg er taknemmelig for, at Jens i den seneste periode har være en del af forandringsarbejdet og sammen med de nye kolleger i direktionen også har været med til at skabe rammerne for den kommende 2025-strategi,' siger Kræn Østergård Nielsen.

Ingen afløser udpeget

Der er til gengæld ikke nævnt noget om en afløser på posten i pressemeddelelsen.

I stedet takker 51-årige Jens Visholm for flere gode år hos koncernen.

- Jeg har haft tæt på 10 fantastiske år i Coop, hvor jeg har nydt at samarbejde med ekstremt kompetente kolleger og partnere. Jeg har også haft det privilegie, at jeg som en del af direktionen har arbejdet tæt på koncernens mange spændende og forskellige forretningsområder. Disse mange erfaringer ser jeg nu frem til at sætte i spil i nye sammenhænge.

Coop blev grundlagt som en brugsforretning af blandt andre pastor Hans Christian Sonne helt tilbage i 1866.