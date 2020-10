Topembedsmand blev lynserviceret på 29 dage – Martin måtte vente 454 dage

Ved du noget? Skriv til tf@eb.dk - alle henvendelser behandles fortroligt.

Der er forskel på folk. Det må 35-årige Martin fra Lyngby sande.

I 454 dage ventede han på, at Københavns Politi behandlede det voldsomme overfald, han var udsat for efter en bytur. For tidligere departementschef i Justitsministeriet, Barbara Bertelsen, gik der kun 29 dage fra anmeldelse til afslutning på sagen.

Mette Frederiksens højre hånd pressede politi-top og fik særbehandling

- Jeg synes, det er helt vanvittigt, at der kan være så stor forskel på menige mennesker og højtstående embedsmænd. Vi tror alle, at vi lever i et demokratisk land, hvor vi alle er lige, men sådan er det ikke, siger Martin, som ikke ønsker at stå frem med sit fulde navn, fordi en gerningsmand ikke er anholdt i sagen.

Voldsomme skader

Efter en bytur i Indre København blev han sammen med en kammerat helt umotiveret overfaldet, mens de var på vej hjem.

- Jeg havde skader i ansigtet, åbne sår i munden, som måtte sys med sting, og jeg havde et fodaftryk i ansigtet efter at være blevet trampet på. Min ven kom værst til skade. Det var meget voldsomt, og han fik brud på lårbensknoglen og måtte efterfølgende have indopereret en helt ny hofte, siger han.

Martins ven måtte efter overfaldet igennem et omfattende operationsforløb og have en helt ny hofte. Foto: Privat

Sagen blev samme aften meldt til Københavns Politi, men der skulle gå 454 dage, før sagen var færdigbehandlet.

- Jeg ringede flere gange og spurgte både til status i sagen og til de ejendele, de havde taget for at lave tekniske prøver. Men jeg hørte aldrig noget fra dem, fortæller han til Ekstra Bladet, som har set de dokumenter, Martin har fået i sagen.

Vidne var 88 procent sikker på gerningsmand

Først i marts 2019 hørte han fra Københavns Politi, som oplyste, at sagen blev lagt ned, selv om et vidne med 88 procents sikkerhed havde udpeget en af gerningsmændene.

'Da der ikke foreligger yderligere efterforskningsmuligheder, herunder videoovervågning, der ventes at føre til, at gerningspersonerne identificeres og sigtes i sagen, er det derfor min vurdering, at alle efterforskningsmuligheder må anses for udtømte', skriver Københavns Politi i afgørelsen.

Afsnit fra den afgørelse, Martin modtog fra Københavns Politi i marts 2019.

Martin får samtidig oplyst navnet på den mulige gerningsmand, så han selv kan anlægge en erstatningssag.

- Det er forfærdeligt, at man skal vente så lang tid på en afgørelse, som er så latterlig, siger Martin, som især er uforstående overfor politiets påstand om, at man ikke har haft flere muligheder for at indhente videoovervågning.

- Det tror jeg ikke på, for jeg kan se på mine kontoudskrifter, at mine stjålne kreditkort er brugt samme morgen i SuperBrugsen på Amager og til at købe tøj på nettet. Der er også bestilt pizzaer på Just-Eat og købt mad på McDonalds. Der burde være en masse overvågning i den forbindelse.”

Vanvittig forskelsbehandling

Hele forløbet og den lange sagsbehandling har rystet ham.

- Jeg synes, det hele har været totalt kritisabelt, og jeg synes, det er vanvittigt, at der kan være så stor forskel på almindelige mennesker og så på højtstående folk, siger Martin.

Martin og hans ven, som blev overfaldet i december 2017, måtte vente 454 dage på, at Københavns Politi færdigbehandlede sagen. Foto: Jonas Olufson.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi til Martins sag, men politikredsen har ikke været i stand til at besvare henvendelsen før redaktionens deadline.

I stedet har Københavns Politi sendt en skriftlig kommentar fra chefpolitiinspektør Jørgen Skov, der understreger, at man arbejder målrettet på at forbedre sagsbehandlingstiderne.

'Vi har fuld forståelse for, at ofre for kriminalitet kan føle sig frustrerede over, at deres sag trækker ud. Vi har i politiet og anklagemyndigheden flere opgaver, end vi har hænder til – og selv om vi hele tiden arbejder på at gøre tingene så godt som muligt og så hurtigt som muligt, må vi prioritere ressourcerne. Vi har i en længere periode arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden, særligt i sager om personfarlig kriminalitet, herunder voldssager. Det har betydet, at der inden for denne og flere andre kriminalitetstyper nu er væsentligt færre borgere, der venter på, at deres sag bliver afgjort. Vi er ikke i mål endnu, men det går på disse områder den rigtige vej.'

Ekstra Bladet er bekendt med Martins fulde navn.